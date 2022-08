Najnowsza gazetka Lidla już dostępna. Te promocje to prawdziwy hit

Na skorzystanie z promocji zawartych w najnowszej gazetce Lidla nie będzie wiele czasu. Oferta będzie bowiem obowiązywała tylko w dniach 16-17 sierpnia, czyli we wtorek i środę. Warto się zatem pośpieszyć, aby nie przegapić najlepszych rabatów.

Lidl odda pieniądze za mleko, a to nie koniec promocji

Już od wtorku sporo będą mogli zaoszczędzić posiadacze aplikacji Lidl Plus. Wystarczy, że kupią mleko UHT 3,2 proc. marki Pilos i zeskanują aplikację. Wówczas otrzymają kod rabatowy o wartości mleka, czyli na 3,19 zł. W ramach promocji można kupić tylko jeden produkt i otrzymać jeden kupon, który ważny będzie do 20 sierpnia. Żeby z niego skorzystać, trzeba będzie zrobić zakupy za minimum 10 zł. Szczegóły promocji dostępne są tutaj.

Sezon grillowy powoli dobiega końca, ale pogoda nadal sprzyja gotowaniu na świeżym powietrzu. Dlatego warto zwrócić uwagę na promocję na kiełbasę śląską codzienną. Od wtorku do środy kilogram będzie kosztował 9,50 zł. Oznacza to obniżkę aż o 40 proc. Więcej promocji na produkty na grilla znajdziesz, klikając tutaj.

Wszyscy klienci będą mogli skorzystać również z promocji na kurczaka biesiadnego z chowu bez antybiotyków. Za kilogram tuszki we wtorek i środę klienci Lidla zapłacą tylko 9,99 zł. Nieco więcej, bo 11,99 zł/kg trzeba będzie zapłacić za skrzydełka z kurczaka. Kilogram skrzydeł z indyka to wydatek rzędu 10,99 zł.

We wtorek i środę warto zwrócić uwagę również na promocje, którą zostały objęte kasze i ryż w opakowaniach o wadze 400 g. Cena drugiego opakowania zostanie obniżona aż o 50 proc. Warto jednak pamiętać, że oferta ta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon.

Podczas zakupów warto zajrzeć również na dział z chemią gospodarczą. Ciekawą promocją objęte zostały artykuły marki W5. Każdy, kto kupi trzy opakowania, najtańsze otrzyma za darmo. Lista artykułów dostępna jest pod tym linkiem.

Powyżej opisaliśmy kilka najciekawszych ofert. Całą najnowszą gazetkę Lidla znajdziesz, klikając tutaj.

