24 godziny wyjątkowych okazji w Lidlu. Skorzystasz z nich tylko dziś

Już tylko dziś można skorzystać z promocji zawartych w najnowszej gazetce Lidla. To jednak nie koniec, ponieważ sieć po raz kolejny przygotowała kilka wyjątkowych ofert specjalnie na sobotę. Na klientów czekają naprawdę wyjątkowe okazje. Całą gazetkę Lidla znajdziesz klikając TUTAJ, a poniżej opisaliśmy kilka najciekawszych ofert.

Lidl szokuje cenami. Rabaty sięgną kilkudziesięciu procent

Tania sobota w Lidlu nie zawodzi. Na 20 sierpnia sieć przygotowała aż trzy unikatowe promocje. Pierwsza z nich dotyczy fileta z piersi indyka w opakowaniu XXL. Tylko dziś za kilogram mięsa zapłacimy 18,99 zł, czyli aż o 84 proc. mniej. To oczywiście nie koniec. Na klientów czeka oferta na wodę mineralną niegazowaną Nałęczowianka. Cena drugiej zgrzewki zostanie obniżona aż o 74 proc. W świetnej cenie będzie można kupić również paprykę czerwoną. Szczegóły wszystkich tych promocji znajdziesz pod tym linkiem.

Jeszcze do soboty można skorzystać z oferty, którą objęte zostały lody familijne od Bon Gelati. Posiadacze karty Lidl Plus zapłacą za nie aż 30 proc. mniej. Wszyscy klienci mogą skorzystać z promocji na wodę Saguaro w półlitrowych butelkach. Kupując 12 dowolnych butelek, cena każdej zostanie obniżona o 30 proc.

Sobota to również ostatni dzień na odebranie kosmetyków za złotówkę. Żeby to zrobić, wystarczy kupić trzy produkty marki Colgate, a cena najtańszego zostanie obniżona do jednego złotego. Taką samą promocją zostały objęte wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Kupując trzy artykuły, najtańszy można odebrać za złotówkę. Ciekawa oferta dotyczy również antyperspirantów marki Nivea. Cena drugiego opakowania będzie obniżana o połowę.

Weekend to dobry moment na domowe porządki. Lidl doskonale zdaje sobie z tego sprawę i przygotował kilka ciekawych promocji m.in. na artykuły do prania i zmywania. Kupując dwa opakowania płynu do prania marki Formil, za drugi zapłacimy o 40 proc. mniej. W Supercenach dostępne będą również proszek Vanish, płyn Vanish, a także kapsułki do prania marki Lenor. Robiąc zakupy, zwróć uwagę również na tabletki do zmywania. W cenie 39,99 zł można kupić opakowanie zawierające 72 tabletki marki Finish.

Już od poniedziałku na półki sklepów Lidl trafią artykuły z najnowszego artykułu. Pełna oferta dostępna jest na Lidl.pl i po kliknięciu TUTAJ.

