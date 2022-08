Lidl szaleje z promocjami i oddaje pieniądze za jajka

Już w poniedziałek czeka nas prawdziwa moc super ofert w Lidlu. Od 22 sierpnia na sklepowych półkach będzie można znaleźć produkty z najnowszej gazetki promocyjnej, a także z nowego katalogu. Na tych, którzy jutro wybiorą się na zakupy, czeka kilka wyjątkowych okazji i wysokich rabatów.

Poniżej zebraliśmy kilka najciekawszych ofert, a całą gazetkę promocyjną Lidla znajdziesz KLIKAJĄC TUTAJ. Natomiast najnowszy katalog z artykułami przemysłowymi dostępny jest pod tym linkiem.

Lidl odda pieniądze za jajka, a to dopiero początek promocji

Już od poniedziałku sporo będą mogli zaoszczędzić posiadacze aplikacji Lidl Plus. Wystarczy, że kupią oni świeże jaja wielkości L od Złotej Nioski i w kasie zeskanują aplikację. W zamian sieć odda im pieniądze w postaci kuponu rabatowego na kolejne zakupy. Szczegóły tej promocji znajdzesz KLIKAJĄC TUTAJ. Posiadacze aplikacji będą mogli oszczędzić również na zakupie sera gouda w plastrach. Wystarczy, że aktywują odpowiedni kupon.

Sieć przygotowała również szereg świetnych ofert dla pozostałych klientów. Każdy będzie mógł zaoszczędzić 50 proc. na drugim litrowym opakowaniu lodów od Bon Gelati, a 54 proc. mniej zapłacimy za drugą zgrzewkę wody mineralnej magnezowo-wapniowej średnio gazowanej od Saguaro Muszyńskie. Robiąc zakupy, warto zwrócić uwagę również na ręcznik papierowy z nadrukiem w 2-paku. Dwie długie rolki kupimy za 18,99 zł.

Lidl z ofertą dla grzybiarzy



W poniedziałek warto zwrócić uwagę również na tekstylia. Od 22 sierpnia na sklepowe półki trafi szeroki wybór odzieży sportowej idealnej na jesienne aktywności. Tylko w poniedziałek, kupując spodnie sportowe, na każdej parze zaoszczędzimy aż 10 zł. O tyle samo wyłącznie 22 sierpnia obniżone będą ceny męskich bluz dresowych.

Jeszcze więcej, bo aż 20 zł, będziemy mogli zaoszczędzić w czwartek 25 sierpnia, kupując kijki do nordic walking. Jeżeli planujecie długie jesienne spacery, to Lidl przygotował całą serię artykułów, które mogą się przydać w ich trakcie. Na liście znalazły się m.in. leginsy sportowe, damskie i męskie koszulki sportowe, a także peleryny przeciwdeszczowe.

Lidl przygotował również wyjątkową ofertę dla wszystkich miłośników grzybobrania. Od czwartku do niedzieli na sklepowych półkach będzie można znaleźć kosze na grzyby. To jednak nie koniec. W ofercie pojawi się również suszarka do żywności, idealna do suszenia grzybów. Tylko w czwartek 25 sierpnia jej cena zostanie obniżona o 20 zł. Szczegółowe parametry sprzętu znajdziesz KLIKAJĄC TUTAJ.

