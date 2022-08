Niedziela handlowa 28 sierpnia. Lidl przygotował świetną promocję

Niedziela handlowa przypada 28 sierpnia nie bez powodu. Dzięki niej rodzice, którzy wcześniej nie mieli okazji skompletować szkolnej wyprawki, mają nieco więcej czasu na zrobienie niezbędnych zakupów. Te polecamy zrobić w Lidlu, ponieważ na klientów czekają setki wyjątkowych ofert. Całą gazetkę, zawierającą szkolne artykuły znajdziecie, KLIKAJĄC TUTAJ.

Niedziela handlowa to również idealna okazja do skorzystania z innych unikatowych promocji. Lidl przygotował ich naprawdę wiele. Całą gazetkę znajdziesz pod tym linkiem, a poniżej opisaliśmy kilka najciekawszych promocji.

Niedziela handlowa w Lidlu. Tych okazji nie można przegapić

Zgodnie z tradycją, Lidl zaskoczył klientów unikatowymi promocjami w ramach „Taniej soboty w Lidlu”. Tym razem, dzięki niedzieli handlowej, klienci będą mogli skorzystać ze świetnych ofert aż przez dwa dni. Na kupujących czeka m.in. karkówka wieprzowa w marynacie. Za jej kilogram trzeba będzie zapłacić tylko 11,89 zł, jeżeli spełni się jeden warunek. Jaki? Tego dowiesz się, klikając tutaj. W ramach taniej soboty spadnie również cena polskich pomidorów malinowych. Za kilogram zapłacimy tylko 4,49 zł. Dodatkowo kupując trzy soki pomarańczowe od Solevity, najtańszy otrzymamy za darmo.

Taniej nadal można kupić napoje Pepsi. Sięgając po dwie butelki o pojemności 2,5 litra sprzedawane w dwupaku, za litr napoju zapłacimy tylko 2,70 zł (dwupak dostępny jest w cenie 13,49 zł). Szukający ochłody powinni również przyjrzeć się promocji na lody na patyku od Gelatelli. Po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus i kupieniu trzech sztuk, za każdą zapłacimy tylko 1,69 zł.

Na Ryneczku Lidla ponownie znajdziemy świeże produkty w bardzo atrakcyjnych cenach. Na przykład za kilogram polskich ziemniaków, idealnych na niedzielny obiad, zapłacimy jedynie 99 groszy, tym samym oszczędzając aż 60 proc. Robiąc zakupy, warto zwrócić uwagę również na ogórki zielone w cenie 3,99 zł za kilogram, czy paprykę żółtą (9,89 zł/kg). Jeszcze do niedzieli klienci mogą skorzystać również z promocji na winogrona jasne, które teraz można kupić w cenie 5,99 zł/kg. Zaledwie 3,99 zł za awokado zapłacą posiadacze aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują odpowiedni kupon. Oznacza to rabat aż o 60 proc.

Na sklepowych półkach nadal można znaleźć również produkty z najnowszego katalogu, w tym suszarkę idealną do suszenia grzybów. Pełna oferta dostępna jest pod tym linkiem.

