Lewandowscy twarzą kampanii Lidla! Co kupicie taniej od poniedziałku?

Nowa akcja promocyjna Lidla, której twarzami są Anna i Robert Lewandowscy polega na zbieraniu tzw. talenciaków. Wystarczy, że zrobisz zakupy za minimum 50 złotych, w tym kupisz przynajmniej jedno warzywo lub owoc. Przy kasie odbierasz talenciaka i przekazujesz go wybranej przez siebie szkole, gdzie postawione zostaną specjalne, przeznaczone do tego pudełka. Szkoły wymieniać mogą talenciaki na supernagrody – w zależności od tego, czego najbardziej potrzebują – od piłek po zaawansowany sprzęt multimedialny.

– Chciałbym, aby każdy uczeń miał równe szanse w dążeniu do upragnionego celu i spełnianiu swoich marzeń. Kibicuję im na tej drodze tak, jak oni mi na boisku – mówi znany polski piłkarz. Nie zwlekaj i zbieraj talenciaki w Lidlu!

Sprawdźcie szczegóły wyjątkowej akcji POD TYM LINKIEM.

Gazetka Lidla – promocje od poniedziałku 5 września

Lidl zapowiada, że we wrześniu tego roku będzie miał ceny niższe, niż w ubiegłym. Mięso – od piątku 2 września do piątku 30 września, będzie przecenione aż do 31 procent. Na liście produktów, które kupicie w tańszych cenach, znajdziecie między innymi schab, karkówkę czy łopatkę.

Już na pierwszych stronach nowej gazetki, Lidl chwali się wyjątkowymi promocjami tygodnia. Przecenione będą nie tylko słodycze, w tym popularna czekolada Milka, którą znajdziecie w ofercie 2+1 gratis. 31 proc. mniej zapłacicie też za 4-pak Coca-Coli.

Od poniedziałku spodziewajcie się też tanich warzyw oraz owoców. 50 proc. mniej zapłacicie za polskie jabłka wczesne. W podobnej promocji będą gruszki czy minimarchewki. Ale to nie koniec! Do środku mniej zapłacicie też za grejpfruty, winogrona, dynię, ogórki czy pomidorki koktajlowe. Zerknijcie na Ryneczek Lidla, aby poznać wszystkie wyjątkowe promocje!

W tym tygodniu tydzień alpejski w Lidlu. Z tej okazji na sklepowych półkach znajdziecie naprawdę ogromny wybór mięs: austriackie wędliny, parzone kiełbaski z Norymbergi, szynkę szwarcwaldzką, pieczeń wieprzową czy kiełbaski wędzone. Brzmi pysznie? Sprawdźcie, jak prezentują się produkty w najnowszej gazetce. To jednak nie wszystko, co Lidl zaplanował dla swoich klientów z okazji alpejskiego tygodnia. Czeka na nas też dużo serów, sałatek, lodów, orzechów, sosów a nawet kaw!

Wracając do propozycji dla mięsożerców, Lidl do środy przecenia polskiego indyka i grillowaną pierś z kurczaka. Mniej zapłacicie też za szynkę, boczek i kiełbasę firmy Pikok. Do 40 proc. taniej wędliny – w tym parówki berlinki, kiełbaski śląskie czy kabanosy Tarczyński. Sprawdźcie ofertę POD TYM LINKIEM.

A dla miłośników nabiału wyjątkowe oferty przygotowała firma Pilos. 4+1, 3+1 czy 54-proc. zniżki – kupicie ryż na mleku, smoothie, jogurty z musem czy greckie. Z nabiału mniej też zapłacicie za mleko czy twarogi.

Do środy przecenione będą także kosmetyki i chemia gospodarcza. Produkty do świadomej pielęgnacji włosów Hairy Land kupicie w 30-procentowej promocji. Mniej zapłacicie również między innymi za tabletki do zmywarki czy mleczko Cif.

Wszystkie promocje, które obowiązywały będą w sklepach sieci Lidl od poniedziałku 5 do środy 8 września ZNAJDZIECIE POD TYM LINKIEM. Sprawdźcie, na co jeszcze warto zwrócić uwagę!