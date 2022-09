Niebywałe promocje w Lidlu. Mięso mielone za darmo, a to dopiero początek

Już od czwartku 8 września na półki sklepów Lidl trafią artykuły z najnowszej gazetki promocyjnej. Na skorzystanie z ofert nie będzie zbyt dużo czasu, ponieważ będą one obowiązywały tylko do soboty 10 września. Warto się pośpieszyć, gdyż niektóre promocje pozwolą dużo zaoszczędzić.

Poniżej opisaliśmy kilka wybranych ofert. Jeżeli chcesz zobaczyć całą gazetkę promocyjną, znajdziesz ją na Lidl.pl lub klikając tutaj.

Lidl rozdaje mięso mielone za darmo

Największą promocją podczas trwającego tygodnia jest z pewnością możliwość odebrania kuponu rabatowego za zakup mięsa mielonego wieprzowego z szynki w opakowaniu 500 g. Wystarczy, że kupując ten produkt, zeskanujemy aplikację Lidl Plus. Żeby wykorzystać kupon o wartości 10,99 zł, trzeba będzie spełnić kilka warunków. Szczegóły znajdziesz pod tym linkiem.

Już od czwartku wszyscy klienci będą mogli skorzystać z promocji na filet z piersi indyka. Cena za kilogram zostanie obniżona aż o 36 proc. Przypominamy również, że w sklepach Lidl nadal trwa „wielka obniżka cen mięsa”, w ramach której można je kupić w cenach niższych niż przed rokiem.

Posiadacze aplikacji Lidl Plus powinni wybrać się na zakupy w najbliższy piątek. Właśnie wtedy będzie można oszczędzić kupują trzy kostki masła ekstra od Pilos. Po aktywacji unikatowego kuponu, za sztukę trzeba będzie zapłacić 5,65 zł zamiast 6,99 zł. Do masła warto dobrać świeży chleb. Od czwartku do soboty za drugi bochenek zapłacimy o 50 proc. mniej.

Na sklepowych półkach będzie można znaleźć również kilka ciekawych promocji na kosmetyki i artykuły do prania. Na przykład cena drugiego szamponu Head & Sholders zostanie obniżona o 30 proc., a za zestaw żeli pod prysznic od Dove zapłacimy tylko 15,99 zł. Robiąc zakupy, warto zwrócić uwagę również na płyn do płukania marki Lenor. Cena drugiego opakowania zostanie obniżona aż o 70 proc. O 40 proc. mniej zapłacimy za 5-kilogramowe opakowanie proszku do prania Vizir.