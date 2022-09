Nowe promocje w Lidlu. Klienci muszą się pospieszyć!

Nowa gazetka Lidla obfituje w korzystne promocje. Całościową ofertę sieci sklepów, która obowiązywała będzie do soboty 24 września, znajdziecie POD TYM LINKIEM. My przejrzeliśmy ją dla was i podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę, robiąc zakupy w Lidlu.

Gazetka promocyjna Lidla. Oferta obowiązująca do 24 września

Sklepy sieci Lidl do soboty 24 września przygotowały dla swoich klientów wyjątkową promocję na mięso. Od 12 złotych kupimy produkty firmy Rzeźnik, w tym karkówkę, łopatkę, żeberka, indyka czy schab. Podobne promocje Lidl przewidział dla miłośników konserw rybnych, które otrzymamy w ofercie „trzeci produkt 75 proc. taniej”. Wyjątkowe ceny obowiązywały będą także na orzechy Alesto – pistacje, nerkowce i włoskie, które klienci znajdą w cenach do 29 proc. tańszych. Świetna oferta, choć z zupełnie innej półki, będzie dotyczyła wszystkich tabletek do zmywarki Finish. Przy zakupie jednego z tych produktów, drugi otrzymamy gratis (oferta obowiązuje tylko w piątek 23 września). Wraca także promocja na wszystkie markowe produkty do higieny jamy ustnej. Warto zrobić zapasy, ponieważ można je miksować dowolnie, a przy zakupie trzech produktów, jeden otrzymamy za symboliczną złotówkę.

Promocja na zdrowe produkty w Lidlu

Wśród produktów, które otrzymamy na Ryneczku Lidla do 60 proc. taniej są między innymi: winogrona, mango, awokado, jabłka Gala, ziemniaki, cebula czy kiwi. A skoro już o owocach i warzywach, teraz marka Bob Snail oferuje swoje produkty w Lidlu wyjątkowej opcji „3 w cenie 2”. Oznacza to, że wszelkie galaretki, musy i owocowe przekąski, które mają świetny skład dla najmłodszych ale też dorosłych, otrzymamy w niezdarzającej się wcześniej ofercie. Jeżeli cenisz sobie zdrowe produkty, ale lubisz podjadać, teraz w Lidlu uwielbiane chipsy z soczewicy i ciecierzycy, kupisz aż 66 proc. taniej.

Jeżeli chcesz sprawdzić wszystkie promocje w Lidlu, KLIKNIJ W TEN LINK, pod którym znajdziesz aktualną gazetkę sklepu.