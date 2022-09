Jest nowy katalog Lidla. Praktyczne sprzęty do domu w supercenach

Z najnowszego katalogu Lidla dowiadujemy się, że sklep wprowadza od czwartku 29 września świetne produkty do naszego domu. Sprawdźcie wszystkie oferty POD TYM LINKIEM lub skorzystajcie z naszych podpowiedzi.

Jeżeli szukacie dobrej pościeli, Lidl oferuje w tym tygodniu poduszki i kołdry całoroczne Blommenslyst. W zależności od wielkości otrzymamy je od 49,99 zł do 79,99 zł. Lidl przecenia z kolei kołdry Livarno, która ma puszyście miękkie wypełnienie dla trwałej obojętności i relaksującego snu. Jest bezpieczna dla alergików i całoroczna. Każda wielkość przeceniona jest obecnie o 30 proc.

Z nowości w Lidlu znajdziecie idealny do małych pomieszczeń regał ścienny ze składaną półką, teraz przeceniony o 30 proc. Ma 9 przegródek do przechowywania, tablicę kredową i świetnie wkomponuje się w twoją przestrzeń. Podobną propozycją jest wózek kuchenny na kółkach z uchwytem i kółkami do prostego wyciągania i przesuwania. Jest to jeden z najlepiej ocenianych produktów Lidla, a teraz kupicie go 30 proc. taniej.

W sklepach sieci pojawią się też produkty marki Gerlach - polskiej marki z 260-letnią tradycją. Wśród nich znajdziecie zestaw trzech noży Smart czy czajnik Ambiente. Warto także szukać produktów Termisil. Wśród nich w świetnych cenach żaroodporne naczynia.

Lidl zaopatrzył się też w klasyki kuchenne. Marka Ernesto ma dla nas w tym tygodniu garnki aluminiowe i rondle, termosy z drewnianym uchwytem i wszelkie akcesoria kuchenne. Znajdziemy także sokownik parowy ze stali szlachetnej w świetnej cenie.

Te i inne produkty znajdziecie w NOWYM KATALOGU LIDLA. Sprawdź ofertę, która będzie dostępna w sklepach sieci już w tym tygodniu!