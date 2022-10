Tańsze kosmetyki i chemia gospodarcza w Lidlu! Od jutra atrakcyjne obniżki cen

W nowej gazetce promocyjnej Lidla, którą w całości przejrzysz KLIKAJĄC W TEN LINK, pojawiły się bardzo atrakcyjne oferty na chemię gospodarczą oraz kosmetyki.

Wśród produktów, które zostały przecenione albo występują od jutra w supercenach, pojawią się te popularnych firm takich jak: Cien, L'Oreal (Elseve oraz Men Expert), Barwa Naturalna, Cztery Pory Roku, Velvet, Bref czy Domestos. Sprawdźcie, co kupicie taniej!

Lidl tnie ceny na chemię gospodarczą!

Od jutra papier toaletowy Velvet 12 rolek, w Lidlu otrzymamy za niecałe 17 złotych. 25 proc. mniej zapłacimy za kostki do WC barwiące wodę. Podobna promocja dotyczy sprayów do czyszczenia Meglio.

Jeżeli Domestos to produkt bez którego nie wyobrażasz sobie sprzątania swojej łazienki, warto teraz w niego zainwestować właśnie w Lidlu. Jeżeli kupisz zapas produktu, a konkretnie dwa Domestosy – trzeci otrzymasz gratis, niezależnie od jego specyfikacji.

Produkty L'Oreal w supercenach w Lidlu! Co jeszcze kupimy taniej?

Lidl chwali się w gazetce świetnymi cenami na produkty marki L'oreal. Teraz szampony, maski i odżywki kupimy już od 12,99 zł. Podobne, równie niskie ceny, dotyczyć będą produktów z męskiej linii – Men Expert. Tanie będą antyperspiranty w sprayu lub w kulce czy kremy intensywnie nawilżające.

Niecałe 6 zł zapłacić będziemy mogli za krem do rąk Cztery Pory Roku – idealnie sprawdzający się na coraz to chłodniejsze dni. Z tej samej linii znajdziemy balsamy do ciała – aż 250 ml otrzymamy w bardzo niskiej cenie.

Hitowe gąbeczki do makijażu od poniedziałku 10 października w Lidlu będą przecenione aż o połowę!Warto też zwrócić uwagę na odżywki do włosów i szampony Barwy Naturalnej, które mają 98 proc. składników naturalnych.

Co taniej w Lidlu od poniedziałku?

Całą nową gazetkę promocyjną Lidla, w której znajdziesz oferty obowiązujące w sieci sklepów od poniedziałku, zobaczysz klikając w odpowiedni link.