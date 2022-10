Kosmetyki dla całej rodziny tańsze w Lidlu. Pospieszcie się!

W nowej gazetce Lidla od czwartku 13 do soboty 15 października klienci znajdą masę dobrych promocji. Sprawdzamy, co w atrakcyjnych cenach znajdziecie na lidlowych półkach i w co warto zainwestować. Przejrzyjcie najnowszą gazetkę KLIKAJĄC W TEN LINK lub skorzystajcie z naszych podpowiedzi!

Kosmetyki i chemia gospodarcza taniej w Lidlu!

W ramach wyjątkowej promocji od czwartku żele pod prysznic Palmolive będą występowały w opcji – drugi produkt 54 proc. taniej. Produkty miksować można dowolnie – także damskie zapachy z męskimi! Z tej samej półki produktowej, 37 proc. mniej zapłacimy za żele pod prysznic Axe.

Do Lidla warto się wybrać, jeżeli skończyły się wam produkty do czyszczenia waszych domów.Od jutra mamy 60 proc. promocję na płyny do mycia naczyń, żele do udrożniania rur, płyny do mycia podłóg, mleczka do czyszczenia czy płyny do usuwania rdzy ora kamienia.

Uwagę powinniście też zwrócić na spray Cillit Bang do czyszczenia, który kupicie 70 proc. taniej, tj. za jedyne 10,99 zł. 25 proc. tańsze będą tabletki do zmywarki Finish, a 66 proc. mniej zapłacicie za płyny do płukania tkanin Silan.

Pieluszki na promocji w Lidlu!

Rodzice mogą teraz w Lidlu sporo zaoszczędzić na pieluszkach. Wszystkie produkty Lupilu premium występują w wyjątkowej promocji - drugi produkt 40 proc. taniej.

Wszystkie promocje, które znajdziecie od jutra w Lidlu możecie obejrzeć w najnowszej gazetce. Spieszcie się! Specjalne oferty trwają tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów!

