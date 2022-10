Wielkie promocje w Lidlu! Sieć tnie ceny produktów Vileda, Parkside czy Esmara!

Sieć sklepów Lidl co czwartek wprowadza do swojego asortymentu nowy towar. W katalogu z aktualnymi ofertami znajdziemy masę produktów, które nas zainteresują. Przeczytajcie, co czeka na was w sklepach! Spieszcie się! Specjalne ceny dostępne będą dla was tylko do soboty 15 października.

Coś dla fanów Parkside!

Skarpetki, koszulki, bluzy, bokserki ale też zegary, kubki, otwieracze, torby na lunch czy zestawy bitów i wierteł - to wszystko i wiele innych produktów z logo Parkside znajdą fani marki w sieci sklepu Lidl. Zobaczcie specjalną kolekcję pod tym linkiem.

Z nowych narzędzi firmy Parkside w Lidlu pojawią sie akumulatorowe lampy LED, wiertarkowkrętarki, nożyce skokowe, szlifierki czy pistolety do malowania. W ogrodzie przydadzą się teraz też odkurzacze i dmuchawy do liści. Sprawdźcie pełną ofertę producenta!

Nowe produkty Esmara w Lidlu

Od 13 października zarówno kobiety jak i mężczyźni znajdą w sklepach sieci Lidl dobre basiki, w tym podkoszulki, skarpetki, majtki i bokserki. Warto zainwestować w wielopaki, które wychodzą bardzo atrakcyjnie cenowo - SPRAWDŹCIE TUTAJ.

Produkty marki Vileda w Lidlu. Wielkie przeceny od soboty!

Od soboty 15 października w supercenach w Lidlu znajdziecie kilka świetnych produktów marki Vileda. Ogromna suszarka na pranie kosztować będzie tylko 89,90 zł. 20 złotych mniej niż normalnie zapłacicie za mop parowy marki, który usuwa z podłóg aż do 99,9 proc. bakterii. Znajdziecie też mop płaski ultramax - w zestawie lub bez, za którego w najdroższej wersji zapłacicie niecałe 80 złotych.

Wszystkie aktualne promocje przejrzycie pod tym linkiem. Spieszcie się! Specjalne oferty z katalogu Lidla obowiązują tylko do soboty 15 października!

