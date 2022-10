Gigantyczne rabaty w Lidlu. Wszystkie dostępne tylko dziś

Sobota 15 października to ostatnia okazja do skorzystania z rabatów zawartych w najnowszej gazetce promocyjnej, którą znajdziecie, klikając tutaj. To jednak nie koniec, ponieważ tylko na sobotę Lidl przygotował aż trzy unikatowe oferty.

Gigantyczne rabaty w Lidlu. Ceny niższe o kilkadziesiąt procent

Ofertą, obok której trudno będzie przejść obojętnie, z pewnością będzie 33-procentowy rabat na filet z piersi indyka. Zapłacimy za niego mniej niż za kilogram fileta z kurczaka. To jednak nie koniec rabatów. Aż o 40 proc. obniżono cenę kilograma cytryn. Usatysfakcjonowani mogą być również miłośnicy orzechów nerkowca. Osoby posiadające kartę Lidl Plus, po aktywacji odpowiedniego kuponu będą mogły kupić dwa opakowania, a trzecie otrzymają za darmo. Szczegóły tych promocji wraz z cenami znajdziesz tutaj.

Jesienią warto zadbać o dostarczenie organizmowi odpowiedniej porcji witamin. Można to robić sięgając po suplementy diety, lub wybierając owoce i warzywa. W Lidlu można teraz zaoszczędzić aż 30 proc., kupując polskie gruszki i jabłka, a także marchew od polskiego rolnika. Do końca miesiąca potrwa również promocja na mięso. Za kilogram ćwiartki z kurczaka zapłacimy 7,99 zł, a łopatkę wieprzową można kupić za 12,99 zł/kg.

Sobota to również okazja na zakup kiełbasy śląskiej – kupując jedno opakowanie, drugie otrzymujemy za darmo. Jednak oferta ta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus. Wszyscy klienci mogą zaoszczędzić 50 proc. na zakupie drugiego opakowania wybranych wędlin marki Pikok w megapakach. Kolejne 31 proc. można oszczędzić, kupując dwupak Pepsi. Za litr klienci zapłacą tylko 2,70 zł.

Jeszcze tylko 15 października można odebrać kosmetyki do włosów za 1 zł. Wystarczy wybrać dowolne trzy artykuły, a w kasie cena najtańszego z nich zostanie obniżona do złotówki. Jeszcze dziś mniej zapłacimy również za płyn do płukania Silan. Cena drugiego opakowania zostanie obniżona o 66 proc. Szczegóły obu tych ofert znajdziesz pod tym linkiem.

