O takich zabawkach każdy z nas marzył w dzieciństwie. Już są w sklepach!

W nowym katalogu Lidla znajdziecie oferty, które obowiązywały będą od poniedziałku 7 do soboty 12 listopada. Przeważają świetne produkty dla najmłodszych, jednak to nie wszystko, co pojawi się na sklepowych półkach w świetnych cenach. Sprawdźcie najnowszy katalog!

O tych zabawkach marzyliśmy w dzieciństwie. Co nowego w Lidlu?

Lidl wprowadza do swojej oferty drewniane zabawki. Co więcej mają one 3 lata gwarancji! Tego typu produkty wspomagają kreatywność, zręczność oraz wyobraźnię przestrzenną. Od poniedziałku 7 listopada sieć sklepu przecenia też drugi, tańszy produkt z tej oferty. Otrzymamy go 30 procent taniej. Wśród produktów, jakie znajdziemy na lidlowych półkach są różnego rodzaju drewniane kolejki, elektryczne lokomotywy i inne pojazdy czy akcesoria do kolejek. Zobaczcie te wyjątkowe zabawki KLIKAJĄC W TEN LINK.

Nie zabraknie też propozycji dla dzieci, które kochają bawić się w dom. O takich zabawkach w dzieciństwie marzył każdy dorosły! Teraz możemy kupić swoim pociechom w Lidlu drewniane toaletki, wózki dla interaktywnych lalek, nosidełka, torby czy łóżeczka.

Na tym nie koniec zabawkowego szaleństwa! Lidl z pewnością zadbał o to, żebyście na czas zaopatrzyli się w prezenty na Mikołajki czy zaczęli już robić zapasy prawdziwych wspaniałości pod choinką! Marka Play Live w Lidlu proponuje także zestawy zabawkowych produktów spożywczych czy akcesoriów kuchennych, a do nich nie może zabraknąć drewnianej kuchni! To wszystko występowało będzie od poniedziałku w ofercie drugi, tańszy produkt 30 procent taniej.

Lidl wprowadza świąteczną ofertę. Co teraz kupimy taniej?

W sklepach sieci Lidl trwa już świąteczne odliczanie. W związku z tym od czwartku 10 listopada będziecie mogli kupić kalendarze dyi - filcowe czy drewniane. Znajdziecie także kalendarze adwentowe dla fanów Barbie, drewnianych akcesoriów, zwierzątek czy Hot Wheelsów! W Lidlu pojawią się też pierwsze świąteczne ozdoby, girlandy i światełka. Cały asortyment przejrzycie POD TYM LINKIEM.

