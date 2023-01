Pomysły na praktyczne prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Z tego się ucieszą!

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Polsce obchodzimy już od prawie 60 lat. Gdy byliśmy dziećmi ten wyjątkowy czas celebrowaliśmy robiąc naszym bliskim laurki czy występując w szkolnych akademiach – recytowaliśmy wierszyki i śpiewaliśmy piosenki, aby sprawić radość tym, którzy rozpieszczają nas zazwyczaj najbardziej w rodzinie. Ten wyjątkowy czas w roku służy ku temu, by pokazać seniorom w rodzinie, jak wiele dla nas znaczą. Liczy się spędzony z nimi wspólnie czas ale też prezenty, które będą przemyślane i praktyczne. Jeżeli chcecie zaskoczyć swoje babcie i swoich dziadków czymś wyjątkowym, mamy dla was kilka propozycji.

Pomysły na praktyczne prezenty dla babci i dziadka

Masz babcie, która kocha gotować? A może to raczej dziadek zazwyczaj kręci się w kuchni? Świetnym pomysłem na prezent dla tych, którzy lubią pichcić będą wszelkie sprzęty AGD. Może to być profesjonalny robot planetarny, np. marki Kerch Cook, który teraz jest w świetnej cenie. Jakie ma funkcje? Producent zapewnia, że nieskończone. Miesza, wyrabia, ubija, ma sześć poziomów prędkości i mocną, solidną obudowę. Alternatywą może być mający 5 na 5 gwiazdek robot Ravanson, którego design sprawia, że robi wrażenie nawet na tych, którzy nie lubią gotować.

Czy seniorzy w twojej rodzinie powinni zadbać o zdrowie, jednak trudno jest im wprowadzić nowe nawyki żywieniowe? Dla takich przypadków dobrym prezentem będzie szybkowar – parowar. Nie dość, że sprzęt maksymalnie skróci czas spędzony w kuchni, który starsi mogą spędzić na odpoczynku i wspólnym spędzaniu czasu z rodziną oraz przyjaciółmi, to np. ten firmy TurboTronic jeszcze ma aż 51 automatycznych programów. Można w nim gotować ryż, robić owsiankę, pizzę, ciasto czy jogurt. Sprawdziliśmy też inne dostępne na rynku opcje i najlepszym sprzętem z tej półki będzie z pewnością ten firmy Crockpot. Dzięki ośmiu programom automatycznym ugotować można w nim dania do 70 proc. szybciej niż w tradycyjnym piekarniku czy na kuchence.

Jeżeli wasi dziadkowie lub wasze babcie szukają hobby, którym mogliby się zająć w wolnym czasie, kupcie im wypiekacz do chleba. Ostatnio tworzenie własnego zakwasu i wypiekanie pysznych bochenków staje się bardzo modne. Jeżeli kupimy dobry sprzęt, dużo zrobi on też za nas. Dla seniorów godną uwagi opcją jest produkt firmy Panasonic – nie tylko wypieczemy w nim chleb ale też ciasta. Jakość chleba zależy od odpowiedniej temperatury pieczenia. Wypiekacz B2510 ma dwa wbudowane czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, dzięki czemu program jest optymalizowany na każdym etapie. Ma 21 programów – więc upiec w nim można niemal każdy możliwy chleb. Dla profesjonalistów i tych, którzy świetnie radzą sobie z każdą nową zajawką, polecamy oczywiście hit, jakim jest wypiekacz Panasonic SD-YR2550SXE. To model, który posłuży na lata, a jakoś wypieków w nim jest gwarantowana.