Znany projektant obchodzi urodziny! Ręczniki, pościel i szlafrok jego marki kupisz też w Polsce

Michael Michalsky urodził się 23 lutego 1967 r. w niemieckiej Getyndze. Tworzenia mody uczył się w słynnym London College of Fashion. Był głównym projektantem marki Levis, globalnym dyrektorem ds. kreatywnych koncernu Adidasie i dyrektorem kreatywnym MCM – firmy produkującej luksusowe torebki. Z biegiem czasu i kolejnymi sukcesami stał się jednym z najbardziej wpływowych niemieckich projektantów.

Michael Michalsky – ubierz dom w europejskie marki

W 2006 r. założył w Berlinie własną markę. Pod szyldem MICHALSKY projektuje ubrania, odzież korporacyjną, buty, dodatki do strojów, okulary czy perfumy. Nie zaniedbuje także domu. Tworzy m.in. tapety, meble, drobne akcesoria, nakrycia stołowe i wiele innych. A na Lidl.pl można kupić sygnowane przez niego ręczniki, szlafroki czy pościel. I to w wygodnej formule zakupów online!

Łazienka otulona kolorami

Z myślą o polskich odbiorcach Michael Michalsky przygotował serie produktów w bogatych, ale harmonizujacych z sobą gamach kolorystycznych. Prestiżowym wyborem do łazienki będą ręczniki ozdobione wyraźną sygnaturą projektanta. Dostępne są w czterech kolorach (pudrowy róż, miętowa zieleń, antracyt i czerń) oraz dwóch podstawowych rozmiarach – 50x100 cm (w cenie zaledwie 39,99 zł, do kupienia tutaj) oraz 70x140 cm (w cenie 79,90 zł, do kupienia tutaj).

Satynowe sny w sypialni

Te same cztery barwy Michael Michalsky wprowadził do kolekcji pościeli. Znalazły się w niej przyjazne, miękkie i ciepłe prześcieradła dżersejowe w najczęściej wykorzystywanych rozmiarach – 90-100x200 cm (do kupienia tutaj), 140-160x200 cm (tutaj) oraz 180-200x200 cm (tutaj). Odczucie luksusu w sypialni podkreślą satynowe powłoczki. Są skorelowane kolorystycznie z pozostałymi elementami kolekcji, ale wyróżniają się pięknymi, starannie zaprojektowanymi motywami w odcieniach różu, zieleni, szarości lub grafitu – do wyboru tutaj.

Miękki szlafrok na miły początek i koniec dnia

Ale to nie wszystko. Michael Michalsky zadbał także o to, by zarówno poranki, jak i wieczory upływały w najwyższym komforcie. Dlatego swą łazienkowo-sypialnianą kolekcję uzupełnił o szlafrok unisex (damski/męski) w gamie rozmiarów S-XL. Dostępny jest w ciemnej szarości i czerni. Co ważne, w trosce o to, by skóra oddychała, wykonany został z czystej bawełny. Można go znaleźć tutaj – z wysyłką gratis.