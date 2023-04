Szaleństwo grillowe już w Kaufland. Na tym zaoszczędzisz nawet 50 zł

Grillowanie jest nieodłącznym elementem majówki i wakacji. Nieważne czy zamierzacie podgrzewać ulubione przysmaki na działkach, w miejscach publicznych czy w ogrodach, powinniście zwrócić uwagę na atrakcyjne promocje dotyczące asortymentu związanego z tym tematem. Już teraz wiele przysmaków na grilla można kupić w promocji. Ciekawą akcją pochwalił się ostatnio Kaufland.

Promocje na grilla. Dzięki temu sporo zaoszczędzisz

Promocje na grilla to coś, czego szukacie? Jeśli tak mamy dla was ciekawą informację. Z gazetki promocyjnej Kaufland dowiedzieliśmy się, że sieć przecenia wybrane produkty. Klienci muszą jednak spełnić ważny warunek. Mniej zapłacą ci, którzy są posiadaczami karty lojalnościowej Kaufland card – można ją aktywować jako aplikację w telefonie. Czas na skorzystanie ze zniżki mamy do 19 kwietnia.

Na jednym produkcie zaoszczędzimy wyjątkowo dużo. Mowa o grillu na kółkach Let's BBQ marki Countryside. To gadżet który idealnie sprawdzi się podczas grillowania na świeżym powietrzu i w większym gronie. W zestawie otrzymujemy zdejmowany szpikulec i ruszt o powierzchni 48,5 × 28,5 cm. Całkowite wymiary produktu to 84 × 86 × 45 cm. Normalnie trzeba za niego zapłacić aż 149,90 zł, teraz dzięki zniżce wydamy prawie 50 zł mniej.

Grill to nie wszystko. Kaufland przecenia też inne produkty

Wśród sezonowych produktów na grilla w promocji pojawił się również brykiet i węgiel drzewny marki Fire&Flame. Zamiast płacić 11,99 zł, teraz za opakowanie 2,5 kg wydamy tylko 9,99 zł. Jeśli bardziej interesują was promocje na asortyment spożywczy, też mamy dobre informacje. Do 19 kwietnia z kartą lojalnościową o 16 proc. taniej kupimy np. szponder wołowy. Z bardziej tradycyjnych grillowych przekąsek, wiadomo, że mniej wydamy na stek z karkówki – kosztuje 19,99 zł za kg zamiast 29,99 zł, opakowanie kiełbasy z piersią kurczaka Morliny – 400 g za 8,99 zł oraz na papryczki szpiczaste – 15,99 zł, zamiast 24,99 zł.

Kaufland w swojej ofercie ma już wszystko, co niezbędne na grilla. W regularnych cenach znajdziemy m.in. sosy i ketchupy, bagietki czosnkowe, tacki aluminiowe, przyprawy, kaszanki, kiełbaski bawarskie, mixy grillowe, udka z kurczaka, bekon w marynacie i wiele innych. Ceny produktów zaczynają się od 2,29 zł.

