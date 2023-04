Te sprzęty sprawią, że twój ogród będzie lśnił. Szalone oferty już się zaczęły!

Zbliża się lato i właśnie teraz warto zadbać o nasze ogródki. W Lidlu w dobrych cenach znajdziecie nie tylko podstawowe sprzęty, ale też te, które nadadzą waszym podwórkom wyjątkowy klimat.

Jak pielęgnować trawę w ogrodzie? Potrzebne ci te sprzęty

Zacznijmy od kosiarek, których potrzebuje każdy, kto ma swój ogródek. Największym bestsellerem na stronie internetowej Lidla jest sprzęt Parkside z silnikiem Turbo Power 1300 W. Kosiarka ma ponad 200 pozytywnych opinii i 5/5 gwiazdek, a kosztuje niecałe 350 złotych. Teraz możesz ją kupić z dostawą gratis.

To nie jedyny sprzęt marki Parkside, który bije rekordy popularności w Lidl Online. Wertykulator, za którego zapłacimy nieco więcej, również ma same pozytywne opinie – poleca go 95 proc. klientów. Do trawy przyda się też podkaszarka, która zamyka podium trzech najchętniej nabywanych i najlepiej ocenianych na stronie Lidla sprzętów do pielęgnacji trawników.

Czym czyścić kostkę i taras? Z tymi sprzętami usuniesz chwasty i zmyjesz osady

Każdy, kto posiada swoje podwórko, wie, jak ważna jest konserwacja, choćby kostki brukowej czy tarasów. Aby zmyć kurz i brud po zimie, przyda się nam myjka ciśnieniowa. Nikt jednak nie chce wydawać na ten sprzęt mnóstwa pieniędzy. W Lidlu za niecałe 400 złotych znajdziesz sprzęt, który poleca aż 96 proc. osób, które go nabyło. Na stronie internetowej ten produkt ma aż 213 pozytywnych opinii i 5/5 gwiazdek.

Na podwórkach może wam się też przydać zamiatarka ręczna. Nie wiecie, co to? Sprzęt ten przydaje się do zamiatania na mokro i na sucho, czyści dzięki wirującemu systemowi z dwoma szczotkami talerzowymi i jedną walcową. Jest cicha i ekologiczna, a dotrze do wszystkich zakamarków, których do tej pory nie udało ci się wyczyścić. Zapoznaj się ze sprzętem POD TYM LINKIEM.

Jeżeli nie możesz domyć fug na tarasach, dróżkach czy podjazdach, z mchu, brudu i osadów, sprawdź także ofertę Lidla na akumulatorową szczotkę Parkside. Nadaje się ona do kamienia naturalnego, bruku, płytek, drewna lub materiałów kompozytowych (WPC).

Są jednak takie miejsca, gdzie nie dociera żaden inny sprzęt, niż opalarka do chwastów. Ma ona wiele możliwości wykorzystania dzięki osadzanemu trzonkowi przedłużającemu i maksymalnej temperaturze 650°C. Zniszczy wszelkie chwasty bez szkodliwych chemikaliów. Jak przyznaje też producent, będzie idealna też do rozpalania grilla.

W tym tygodniu codziennie będziemy publikować dla Państwa najciekawsze oferty, które znajdziecie w sklepach Lidl Online. Zachęcamy do zapoznania się z całą majówkową ofertą, klikając w linki z naszych artykułów.

