Już czas na zakupy. Rossmann odpalił właśnie specjalne promki, w tym 1+1

Rossmann ruszył 24 września z nową ofertą. Wśród przecen są serum do rzęs, kosmetyki do makijażu i zapachy. Uwagę przyciąga też klamra do włosów za 1 zł, choć jej zakup w tej cenie wymaga spełnienia warunku.

Klamra za 1 zł w Rossmannie. Jakie są warunki promocji?

Klamrę Heiki Heiki można kupić za 1 zł po dodaniu do koszyka dwóch oznaczonych produktów tej marki. Do wyboru są trzy modele akcesorium, które bez promocji kosztuje 49,99 zł. Oferta obejmuje klamry o numerach katalogowych 2147956, 2147955 i 2147957.

Promocja trwa od 24 września do 7 października 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Przed zakupem warto sprawdzić, czy wybrane produkty Heiki Heiki są oznaczone jako objęte akcją. Sama klamra, bez dwóch dodatkowych artykułów, kosztuje 49,99 zł.

Rossmann obniżył ceny serum i zapachów. Ile można zapłacić?

W ofercie od 24 do 30 września znalazło się serum do rzęs Long4Lashes za 48,99 zł zamiast 89,99 zł. Kredka do brwi Eveline Cosmetics Micro Precise kosztuje 10,99 zł zamiast 19,99 zł, a korektor NAM Pro Shaping – 23,49 zł zamiast 42,99 zł.

Przeceniono również zapachy. Wodę toaletową DKNY Energizing o pojemności 30 ml można kupić za 89,99 zł zamiast 159,99 zł. Jaguar Classic Black, 100 ml, kosztuje 67,99 zł zamiast 119,99 zł. Wśród pozostałych obniżek jest krem L’Oréal Paris Men Expert Power Age za 44,99 zł zamiast 74,99 zł.

Promocje „1+1 gratis” i kupony. Terminy promocji są różne

Do 7 października trwa akcja „1+1 gratis” na wybrane dezodoranty w sztyfcie Dove i Rexona. Osoby korzystające z aplikacji Rossmanna mogą też sprawdzić jednorazowy kupon „1+1 gratis” na wybrane produkty OneBlade. Ten obowiązuje do 30 września. Najmniej czasu pozostało na inną ofertę w aplikacji: do 26 września przy zakupie kapsułek do prania Persil można dobrać wskazany płyn do płukania Silan gratis.

Przed zapłatą warto sprawdzić oznaczenia produktów oraz warunki kuponu. Część ofert kończy się wcześniej niż promocja na klamrę, a dostępność artykułów zależy od zapasów.

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