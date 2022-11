Maksymalne ceny gazu. Rząd zajmie się nimi „prawdopodobnie jutro”

Jak co wtorek, tak i 22 listopada zbierze się Rada Ministrów. Tym razem jednym z najważniejszych punktów obrad mają być rozwiązania regulujące maksymalne ceny gazu. Dopiero co prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę blokującą maksymalne taryfy na energię elektryczną, a teraz rząd chce pójść o krok dalej, aby chronić Polaków przed drożyzną.

– Ustawiliśmy sprawę odnośnie gazu, za chwilę będzie to na Radzie Ministrów, prawdopodobnie jutro – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Maksymalne ceny gazu. Co w ustawie?

Rząd musiał wypracować nowe rozwiązania dotyczące tak zwanych tarcz antyinflacyjnych, gdyż do dalszego stosowania dotychczasowych swoje wątpliwości wyraziła Komisja Europejska. Rządzący zapewnili jednak, że nie mają zamiaru przywracać dotychczasowych poziomów cen. Od kilku tygodni mówiono, że rząd pracuje nad nieco innymi rozwiązaniami, które pozwolą zaadresować ten problem.

– Co do konkretnego rozwiązania – czy to będzie obecna stawka plus VAT, czy inaczej, ale dużo niżej niż by rynek pokazywał ceny, jutro się prawdopodobnie dowiemy, pan premier tę informację przekaże, ale prace zmierzały do tego, aby na rozsądnym poziomie zablokować, żeby większość podwyżek, która normalnie powinna dotknąć nas wszystkich, została zablokowana – można powiedzieć, poprzez dopłatę państwa – podkreślił Waldemar Buda.

Pytany o koszty budżetowe, stwierdził, że „to będzie mniejszy wysiłek, niż myśmy się na początku spodziewali, bardzo duży, ale początkowo był liczony nawet na 30 mld zł” . – Teraz się okazuje, że sporo mniej w związku z tym, że cena na rynkach światowych gazu spadła – dodał Buda.

Czytaj też:

Gaz mocno tanieje. Decyzja UE podcięła skrzydła RosjiCzytaj też:

Paniczne zakupy gazu przez Europę doprowadziły do rzadko spotykanej sytuacji