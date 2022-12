Co z 15. emeryturą i CPK? Wiceminister z zaskakująco szczerą deklaracją

Ministerstwa mają oszczędzać. Premier nakazał szefom resortów szukanie ograniczeń w wydatkach na 2023 roku. Jak radzą sobie z tym poszczególne ministerstwa?

– Przymierzamy się po 10 razy do planów na przyszły rok. Teraz jest projekt budżetu i ministerstwa planują swoje wydatki. Zwolnień nie będzie, bo to jest zdecydowanie resort, który Polsce przysparza funduszy, a nie je wydaje, w przeciwieństwie do takich ministerstw jak zdrowia, czy edukacji, które naturalnie muszą je wydawać. Będą to bardziej ograniczenia wydatków rzeczowych – powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ministerstwa nie są rozrzutne

Wiceminister jednocześnie zaznaczył, że nowy program oszczędności nie oznacza, że wcześniej ministerstwa były szczególnie rozrzutne.

– Jestem w administracji od 7 lat i nie pamiętam sygnału, że jest „na bogato” i są pieniądze na wszystkie szkolenia i wyjazdy służbowe. Zawsze jest przycinanie, a teraz będzie jeszcze większe – powiedział Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny z cięciami?

W naturalny sposób wiceminister Marcin Horała został zapytany także na potencjalne oszczędności w projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Mówimy o programie inwestycyjnym rozpisanym na kilkanaście lat – przypomniał pełnomocnik rządu ds. budowy CPK. – Jeżeli mówimy o samym lotnisku, to nie będzie oszczędności, bo ich być nie może. To projekt parametryzowany. Co zrobię? Wytnę kawałek terminala? Wtedy lotnisko nie będzie działać. Zresztą w przytłaczającej części to nie będą środki budżetowe, to będą instrumenty dłużne, środki prywatnych inwestorów, ten element z finansów publicznych będzie stosunkowo niewielki – powiedział.

Centralny Port Komunikacyjny to jednak nie tylko lotnisko. Czy należy się spodziewać oszczędności w innych elementach projektu?

– Jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, to jest to zupełnie inna sprawa. Jesteśmy przed procesem uchwalania wieloletniego programu na kolejne lata. Zobaczymy, co będzie. Jesteśmy jeszcze przed planowaniem tego – przyznał Marcin Horała.

15. emerytura niemożliwa?

Co ciekawe, wiceminister funduszy i polityki regionalnej uważa, że nie ma co się spodziewać wprowadzenia 15. emerytury.

– Nic na to nie wskazuje. Obecnie nie toczą się takie prace. My bardzo dużo do swojego systemu już dołożyliśmy. Wydaje mi się, że obecnie w budżecie nie ma możliwości na takie ruchy – powiedział.

