To koniec podwyżek stóp procentowych? W środę decyzja RPP

Obecna stopa referencyjna NBP na poziomie 6,75 proc. to najwyższy poziom, jaki zobaczymy? Od dwóch miesięcy Rada Polityki Pieniężnej nie decydowała się na podwyżkę. W środę 7 grudnia odbędzie się kolejne posiedzenie decyzyjne, ale także w kwestii jego wyników ekonomiści są zgodni.

Koniec podwyżek stóp procentowych

Cykl zacieśniania stóp procentowych prawdopodobnie dobiegł końca. Coraz więcej ekonomistów twierdzi, że mimo inflacji, która zbliżyła się do poziomu 20 proc., RPP nie zdecyduje się na zaostrzenie polityki pieniężnej. Przewidywania opierają się na dwóch głównych czynnikach.

Po pierwsze, ekonomiści zwracają uwagę na poprawiającą się sytuację zewnętrzną, która w bardzo mocnym stopniu napędzała wzrost inflacji w Polsce. Chodzi przede wszystkim o ceny ropy naftowej, gazu ziemnego i energii elektrycznej na wspólnym europejskim rynku.

W ostatnich tygodniach wszystkie te kwestie zdecydowanie zelżały, więc i presja na polską gospodarkę zmalała. Ropa naftowa wróciła do poziomu cen sprzed wojny, gaz ziemny wyraźnie potaniał w efekcie zapełnienia magazynów w Europie Zachodniej. Unia Europejska i kraje członkowskie starają się także rozwiązać kwestie drogiego prądu.

Drugim czynnikiem jest obawa o recesję. Członkowie RPP muszą brać pod uwagę dane, które spływają z rynku, a te pokazują wyraźne wyhamowanie wzrostu PKB i pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Dalsze podwyżki byłyby więc wyjątkowo ryzykowne.

Prezes Adam Glapiński mówi o pauzie

Co prawda prezes Narodowego Banku Polskiego mówił niedawno o tym, że RPP nie przerwała cyklu podwyżek, a jedynie go wstrzymała, to ekonomiści uważają, że przewidzenie środowej decyzji rady jest najłatwiejsze w tym roku.

