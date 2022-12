Na rynkach uspokojenie po wczorajszych inflacyjnych emocjach

Początkowe silne wzrosty głównych indeksów rynków akcji w USA, które nastąpiły po publikacji danych na temat inflacji w listopadzie, wyniosły je początkowo do najwyższych od kilku miesięcy poziomów, ale później te zwyżki zostały w trakcie sesji znacząco skorygowane w dół (S&P 500 +0,73 proc., DJIA +0,3 proc., Nasdaq Composite +1,01 proc.). Ceny kontraktów na te indeksy notowały dziś rano niewielkie wzrosty.

Na rynkach akcji Azji i Oceanii dominowały dziś wzrosty głównych indeksów. O ponad 1 proc. zwyżkowały dziś rano główne indeksy giełd na Tajwanie i w Korei Południowej. Minimalne spadki notowały dziś rano jedynie główne indeksy rynków akcji na Filipinach, w Indonezji oraz chiński SSE B-Share Index.

Giełdy w Europie na lekkim minusie

W Europie dziś rano przeważały dziś rano lekkie spadki (DAX -0,47 proc., CAC 40 -0,4 proc. ok. godz. 9:40).

Na początku środowej sesji WIG-20, który wyszedł wczoraj na najwyższy poziom od pół roku, notował minimalną zmianę (-0,07 proc. ok. godz. 9:45). Na najwyższy poziom od października 2021 wyszedł dziś rano WIG-Budownictwo. Wśród składników sWIG-u 80 kursy akcji spółek PCC Rokita i Torpolu osiągnęły dziś swe historyczne maksima, a ceny akcji Synektiku i Polimexu-Mostostal ustanowiły swe nowe cykliczne maksima.

Rentowność 10-latek rządu Stanów Zjednoczonych wróciła dziś rano poniżej poziomu 3,5 proc. Rentowność tamtejszych 2-latek również dziś lekko spadała, ale nadal utrzymywała się na znacznie wyższym poziomie od rentowności obligacji 10-letnich. Spadała dziś rano polskich 10-latek, wróciwszy poniżej poziomu 6,5 proc.

Cena kontraktów na ropę naftową spadła pod koniec minionego tygodnia spadła do najniższych w tym roku poziomów, a w tym tygodniu nadal próbuje odrabiać straty (WTI +0,12 proc., Brent +0,09 proc. ok. godz. 9:15). O 4,76 proc. spadała dziś ok. godz. 9:15 cena kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie.

Kursy walut zareagowały na dane z USA

Po wczorajszych danych na temat rocznej dynamiki CPI w USA w listopadzie (okazała się najniższa w tym roku i wyniosła +7,3 proc.) kurs EUR/USD wyszedł powyżej poziomu 1,06 po raz pierwszy od pół roku. Dziś rano kurs tej pary pozostawał w pobliżu poziomu wczorajszego zamknięcia (-0,02 proc. ok. godz. 9:10). Kurs USD/JPY nie zdołał wczoraj spaść do nowych kilkumiesięcznych minimów, a dziś rano pozostawał stabilny (+0,01 proc.).

Amerykański dolar był wczoraj najtańszy względem polskiego złotego od pół roku. Dziś rano ruchy kursów polskiego złotego względem głównych walut były kosmetyczne. Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wzrósł wczoraj o 3,57 proc. do najwyższego poziomu od 11 listopada. Dziś ok. godz. 8:05 notowane były na tym rynku niewielkie zmiany (+0,13 proc.).

