Banki centralne podnoszą stopy procentowe. Nad giełdy nadciągają czarne chmury

Rynki akcji źle zniosły środową podwyżkę stóp Rezerwy Federalnej w USA o pół punktu procentowego (do przedziału 4,25-4,5 proc.; siedmioma podwyżka w tym cyklu) oraz podobne decyzje o półpunktowych podwyżkach wysokości podstawowych stóp w Szwajcarii (do 1 proc.; trzecia podwyżka w tym roku), w Wielkiej Brytanii (do 3,5 proc.; dziewiąta podwyżka) i strefie euro (do 3 proc.; czwarta podwyżka).

Po silnych spadkach głównych indeksów w Europie (DAX -3,28 proc., CAC 40 -3,09 proc.) przyszły wczoraj podobne zniżki głównych amerykańskich indeksów (S&P 500 -2,49 proc., DJIA -2,25 proc., Nasdaq Composite -3,23 proc.). W ich efekcie te indeksy spadły do swych najniższych poziomów od miesiąca. Dziś rano ok. godz. 9:00 cena kontraktów na S&P 500 spadała o 0,16 proc.

Spadki głównych indeksów przeważały w piątek również na rynkach akcji Azji i Oceanii. Najsilniejszy – o 1,87 proc. – notował dziś japoński Nikkei 225.

Stopy procentowe w górę. Europejskie giełdy dołują

Piątkowe notowania na giełdach w Europie rozpoczęły się od lekkich spadków (DAX -0,28 proc., CAC 40 -0,63 proc. ok. godz. 9:35). Spadek WIG-u 20 na początku dzisiejszej sesji był nieco większy (-1,15 proc. ok. godz. 9:35). Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom w historii osiągnęły dziś ceny akcji XTB. Rosły dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA i strefie euro. Również 10-latki polskiego rządu notowały dziś lekki wzrost rentowności.

Zamieszanie na rynkach towarowych

W trakcie czwartkowej sesji cena kontraktów na cukier wyszła na chwilę powyżej poziomu swego szczytu z listopada 2021, osiągając najwyższy poziom od ponad 5 lat, ale później została „zestrzelona” („spadająca gwiazda”) i dziś po rozpoczęciu notowań kontynuowała spadki (-0,6 proc.). Cena kontraktów na trzodę chlewną („lean hogs”) spadła wczoraj na CME do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Ceny kontraktów na ropę naftową po wczorajszym spadku dziś ok. godz. 9:20 nadal traciły (WTI na NYMEX-ie -1,24 proc., Brent na ICE -1,11 proc.).

Kontrakty na gaz ziemny w USA (Henry Hub na NYMEX-ie) spadały dziś rano o ponad 5 proc., a cena pozostawała w obrębie „ciała” dużej (+8,4 proc.) wzrostowej „świecy” utworzonej wczoraj. Ponownie taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -0,21 proc., srebro -1,96 proc., platyna -1,03 proc., pallad -1,38 proc.). Kurs EUR/USD, który wczoraj wyszedł na chwilę powyżej 1,07, osiągając najwyższy poziom od pół roku, ale później zawrócił na południe, był dziś ok. godz. 9:05 stabilny (+0,08 proc.). Pod wczorajszym wzroście spadł dziś rano o 0,43 proc. kurs USD/JPY. Stabilny był dziś rano kurs polskiego złotego (EUR/PLN -0,01 proc., USD/PLN -0,07 proc. ok. godz. 9:10). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który wczoraj spadł o 2,77 proc., dziś ok. godz. 9:00 odbijał w górę o 0,9 proc.

