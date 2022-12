Limity cen na gaz z Rosji. Minister Anna Moskwa zdradziła, kto głosował przeciw

Liderzy krajów członkowskich Unii Europejskiej porozumieli się w kwestii maksymalnej ceny rosyjskiego gazu. To kolejna próba ograniczenia zysków, które Kreml czerpie ze sprzedaży surowców naturalnych

„Polska od kilku miesięcy apelowała o skuteczny mechanizm stabilizujący ceny gazu na rynku europejskim. Dzięki naszym staraniom dzisiaj na Radzie UE ds. Energii przyjęliśmy limit cen gazu na poziomie 180 euro/MWh” – napisała na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Szefowa resortu zdradziła podczas rozmowy z dziennikarzami w Brukseli jednak nieco więcej szczegółów negocjacji.

– Duży kompromis, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Oczywiście ta stawka mogłaby być niższa, natomiast patrząc na szczyty, które były w okolicach 300 euro za megawatogodzinę, to jest to satysfakcjonująca kwota – powiedziała również minister klimatu.

Maksymalne ceny rosyjskiego gazu. Węgry były przeciw

Minister Anna Moskwa poinformowała również, jak rozkładały się głosy. Co ciekawe przeciwko wprowadzeniu regulacji byli przedstawiciele Węgier.

– Wstrzymała się Austria, wstrzymała się Holandia, przeciwko były Węgry. Wszystkie pozostałe państwa z mniejszym lub większym poziomem satysfakcji poparły to rozwiązanie – zdradziła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Anna Moskwa zdradziła, że mechanizm zostałby uruchomiony, gdyby referencyjne ceny gazu wzrosły do 180 euro za megawatogodzinę (cena w ramach hubu gazowego Dutch Title Transfer Facility). Limit będzie mógł zostać uruchomiony od 15 lutego i początkowo nie będzie miał zastosowania do transakcji pozagiełdowych.

