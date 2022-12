Minister zachwala nowy program mieszkaniowy rządu. Padło porównanie do 500 plus

Blisko tydzień temu Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało „Program Pierwsze Mieszkanie". O nowym programie rządu szef resortu rozwoju Waldemar Buda mówi w rozmowie z „Super Expressem".

„Program Pierwsze Mieszkanie". Kto może skorzystać?

– Chcemy wesprzeć tych, którzy nie mieli i nie mają mieszkania, są w stosunkowo młodym wieku, czyli do 45. lat. Osoby starsze często mają już problem z zawarciem długoterminowej umowy kredytowej, bo najczęściej zdolność jest mierzona do okresu emerytalnego – mówi Buda.

Co w sytuacji, gdy z programu będą chciały skorzystać małżeństwa i jedna z osób będzie miała np. 30, a druga 50 lat? Minister rozwoju wyjaśnia, że w przypadku małżonków „przynajmniej jedno z nich musi spełniać kryterium wieku".

By skorzystać z programu nie można posiadać innego mieszkania.

Buda przypomniał, że maksymalna wysokość kredytu o jaką mogą ubiegać się single to 500 tys. zł, w przypadku małżeństw jest to 600 tys. zł. – To są pułapy, które nawet w Warszawie pozwalają na zakup mieszkania. Pamiętajmy, że to jest kwota kredytu. Jeżeli ktoś chce do tego dołożyć wkład własny – to może to zrobić – wyjaśnia szef resortu rozwoju i technologii.

Będzie sukces na miarę 500 plus?

Minister zwraca również uwagę na fakt, że w przypadku „Programu Pierwsze Mieszkanie" nie będzie obowiązywał limit ceny metra kwadratowego, nie będzie również progu dochodowego. Buda porównuje nowy program mieszkaniowy do 500 plus. – To drugi program po 500 plus, który ma charakter szeroki, powszechny, bez gwiazdek, zastrzeżeń, które może osiągnąć sukces. Chcemy, żeby w perspektywie trzech lat skorzystało z tego programu 100 tys. osób – mówi minister rozwoju i technologii.

„Program Pierwsze Mieszkanie" ma ruszyć 1 lipca przyszłego roku.

