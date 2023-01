Przepłacaliśmy za paliwo? Ekonomista wyjaśnia

Wraz z początkiem 2023 roku przestała obowiązywać obniżka stawki VAT na paliwa. Od 1 stycznia br. zamiast 8 proc. podatek znów wynosi 23 proc. Ma to związek z zakończeniem obowiązywania tzw. tarczy antyinflacyjnej (funkcjonowała do końca ubiegłego roku), która miała łagodzić skutki rekordowej inflacji. Niższy VAT na paliwa obowiązywał od 1 lutego 2022 roku.

Dlaczego ceny paliw nie wzrosły?

Zmiana podatku VAT zaczęła obowiązywać, ale ceny paliw na stacjach nie zmieniły się, choć jak wynikało z wyliczeń wzrost cen powinien wynosić ok. 1 zł. Nie zaskakuje to Piotra Kuczyńskiego, analityka Domu Inwestycyjnego Xelion. – Spodziewałem się tego od co najmniej kilku tygodni. Cena ropy liczona w złotych spadła od października o 25-30 proc., zaś cena na stacjach prawie się nie zmieniła. Widać było, że utrzymywane są wysokie marże po to, by właśnie 1 stycznia te ceny pozostały niezmienione. I tak też się stało, to było świadome działanie – wyjaśnia Kuczyński.