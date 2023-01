Ożywienie na giełdach. Strach spowodowany Chinami jednak nie sparaliżował inwestorów

Główne indeksy rynku akcji w USA wzrosły w piątek o ponad 2 proc. (S&P 500 +2,28 proc., DJIA +2,13 proc., Nasdaq Composite +2,56 proc.), przy czym te dwa pierwsze indeksy osiągnęły swe najwyższe poziomy od ponad 2 tygodni. „Zazieleniły” się dziś rano również rynki akcji Azji i Oceanii. Największe – ponad 2,6 proc. – wzrosty notowały dziś główne indeksy giełd na Tajwanie i w Korei Południowej.

Dziś rano najwyższy od 2019 roku poziom osiągnął brytyjski indeks rynku akcji UK100. Zmiany niemieckiego DAX-a i francuskiego CAC-40 były niewielkie (+0,22 proc. i +0,05 proc. ok. godz. 9:30).

Giełda Papierów Wartościowych w górę

WIG-20 zwyżkując ok. 9:35 proc. o 1,38 proc., osiągnął dziś najwyższy poziom od końca kwietnia ub.r. Rosły dziś rano wszystkie indeksy sektorowe GPW (najsilniej o ponad 4 proc. WIG-Górnictwo; o prawie 4,5 proc. zwyżkował dziś kurs akcji KGHM). Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne (lub historyczne) maksima osiągnęły dziś rano kursy akcji spółek XTB, Ciech i Benefit. Wśród składników sWIG-u 80 swe owe cykliczne (lub historyczne) osiągnęły dziś ceny akcji spółek PCC Rokita, Torpol, Votum, Mirbud oraz AB PL.

W piątek swój najwyższy poziom od 2015 roku osiągnęła rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Japonii (0,498 proc.). Dziś rano rentowności skarbowych 10-latek w USA i krajach europejskich rosły. Jedynym wyjątkiem były polskie 10-latki, który rentowność spadła poniżej poziomu 6 proc., osiągając najniższy poziom od września ub.r.

Gaz ziemny drożeje

Ceny kontraktów na gaz ziemny w USA (Henry Hub na NYMEX-ie) w piątek odbiła się ze swojego najniższego poziomu od końca 2021 roku i dziś rano kontynuowała zwyżkę (+4,53 proc. ok. godz. 9:10). Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE rosły dziś rano o ponad 2,3 proc. W poniedziałkowy poranek rosły ceny kontraktów na metale szlachetne. Cena złota była najwyżej od maja ub.r. (+0,53 proc.). Platyna była najdroższa od marca 2022 (+0,14 proc.). Cena kontraktów na miedź na COMEX-ie osiągnęła dziś najwyższy poziom od czerwca ub.r.

Kurs USD/JPY, który wczoraj próbował przełamać w górę poziom 134 JPY, ale poniósł porażkę, utrzymywał się dziś tuż nad poziomem 120 JPY (+0,07 proc. ok. godz. 9:05). Kurs EUR/USD wracał dziś rano w okolice poziomu 1,07 (+0,39 proc. ok. godz. 9:05). Najsilniejszy od 1,5 roku był dziś względem amerykańskiego dolara dolar singapurski. Czeska korona była dziś najsilniejsza względem euro od 2011 roku.

Złoty lekko się umocnił

Polski złoty lekko się umacniał względem amerykańskiego dolara (USD/PLN -0,23 proc. ok. godz. 9:05) i lekko osłabiał względem euro (EUR/PLN +0,2 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wzrósł dziś rano do najwyższego poziomu od ponad 3 tygodni, przekraczając poziom 17000 USD (+1,39 proc. ok. godz. 9:00).

