Zmiany w Kodeksie Pracy. Wiadomo, kiedy dodatkowy urlop rodzicielski i urlop od siły wyższej

Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia bardzo duże zmiany w Kodeksie Pracy. Dostosowują one polskie prawo do dwóch dyrektyw unijnych, wprowadzając m.in. dodatkowe dni wolne.

Ograniczenie programów socjalnych? „Pokazuje, w jakim kierunku PO chce poprowadzić kraj”

O zmianach w Kodeksie Pracy mówiła minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu skomentowała jednak również wypowiedź byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, który w Radiu Zet mówił o konieczności ograniczenia niektórych programów socjalnych.

– Wypowiedź pana profesora Grabowskiego, który jest doradcą Platformy Obywatelskiej, to tak zwana merytoryczna wypowiedź, która pokazuje, w jakim kierunku PO chce poprowadzić kraj – powiedziała na antenie Polskiego Radia 24 minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – Nie zdają sobie sprawy, że inwestycja w rodzinę jest obowiązkiem państwa. Nie powinno się w tej sprawie mówić o wydatkach. To inwestycja w przyszłość – dodała.

Robimy to przez wszystkie programy socjalne i będziemy je kontynuować także w trudnym czasie. W zeszłym roku było to w sumie 85 mld zł, w tym to 116 miliardów złotych – podsumowała szefowa resortu.

Zmiany w Kodeksie Pracy. Wiadomo, kiedy wejdą w życie

10 stycznia premier Mateusz Morawiecki wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz minister finansów Magdaleną Rzeczkowską ogłosili przyjęcie przez Radę Ministrów dużych zmian w Kodeksie Pracy. 11 stycznia na antenie Polskiego Radia 24 minister rodziny wskazała najbardziej prawdopodobny termin wejścia zmian w życie.

– Był to długi proces przygotowania i konsultacji międzyresortowych. Za dwa tygodnie ten projekt będzie w Sejmie, gdyż wymaga on zmian w Kodeksie Pracy, a one mają swoją odpowiednią ścieżkę legislacyjną – powiedziała.

– Pierwsze czytanie planujemy na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Zależy nam na jak najszybszym wprowadzeniu tych rozwiązań, bo one są korzystne dla pracowników. Wprowadzamy dwie dyrektywy unijne – o przejrzystości wynagrodzeń i rodzicielską. Myślę, że proces legislacyjny może się przedłużyć do kwietnia – dodała minister Marlena Maląg.

