Ożywienie na giełdach. W niektórych krajach bite są rekordy

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji osiągnęły wczoraj najwyższe poziomy od ponad 3 tygodni (S&P 500 +0,34 proc., DJIA +0,64 proc., Nasdaq Composite +0,64 proc.). Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały dziś zwyżki głównych indeksów (najsilniej – 2,17 proc. – wzrósł dziś filipiński PSEi). Z tego trendu wyłamał się japoński Nikkei 225 (-1,25 proc.), który najwyraźniej źle przyjął kontynuację aprecjacji jena.

Na giełdach nastroje sprzed wojny

W Europie poziomy sprzed inwazji Rosji na Ukrainę w lutym ub.r. osiągnęły niemiecki DAX (+0,1 proc. ok. godz. 9:40) i francuski CAC 40 (+0,39 proc.). Poziom swego historycznego maksimum z 2018 roku atakował dziś rano brytyjski FTSE 100 (+0,62 proc.). Ok. godz. 9:45 lekko spadał WIG-20 (-0,19 proc.). Wśród składników sWIG-u 80 osiągnęła dziś rano cena akcji Unimotu.

Swój najwyższy poziom od 2015 roku osiągnęła na początku dzisiejszej sesji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Japonii, ale później ten wzrost został w całości skasowany. Lekko spadała dziś rentowność 10-latek rządu USA, zbliżając się do poziomu grudniowych minimów. Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych utrzymywała się poniżej 6 proc. w pobliżu 4-miesięcznego minimum.

Stabilne były dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI na NYMEX-ie +0,1 proc., Brent na ICE -0,04 proc. ok. godz. 9:20). Nadal poniżej poziom 4 USD/mmBtu utrzymywała się cena kontraktów na amerykański gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie. Najwyższy od 2015 roku osiągnęła wczoraj cena kontraktów na żywiec wołowy na CME.

Kursy walut. Dolar reaguje na dane dot. inflacji w USA

Kurs USD/JPY po wczorajszej publikacji danych z USA na temat CPI przełamał poziom wsparcia tuż powyżej poziomu 130 JPY i dziś rano kontynuował zniżkę (-0,87 proc. ok. godz. 9:10) osiągając najniższy poziom od przełomu maja i czerwca ub.r. (128,163). Kurs EUR/USD (1,08496 ok. godz. 9:15) przebywał dziś rano w okolicach swego osiągniętego wczoraj najwyższego od kwietnia ub.r. poziomu. Najniżej od ponad 1,5 roku był dziś kurs amerykańskiego dolara względem dolara singapurskiego.

Kurs USD/PLN spadł wczoraj do najniższego poziomu od 7 miesięcy. Dziś rano zmiany kursu złotego względem głównych walut były niewielkie (EUR/PLN -0,05 proc., USD/PLN -0,06 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara wzrósł wczoraj o 7,76 proc. do najwyższego poziomu od 11 listopada ub.r. do 18916,51 USD, a dziś rano lekko korygował ten skok (-0,54 proc. ok. godz. 9:10).

