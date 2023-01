Na co zostaną przeznaczone środki z KPO? Wiceminister rozwoju ujawnia

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska była we wtorek gościem programu „Kwadrans polityczny" w TVP1. W rozmowie pojawił się wątek dotyczący środków z KPO. Semeniuk-Patkowska pytana była na co środki te zostaną przeznaczone w kontekście rozwoju technologii.

Na co pójdą środki z KPO?

– Rzeczywiście gro z tych środków zostanie przeznaczone również na technologie, na projekty, które Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ciągu ostatniego roku zgłaszało, jako propozycje projektów do realizacji ze środków unijnych. Środki zostaną przeznaczone na badania medyczne, szukanie nowych rozwiązań szczególnie w obszarze medycyny, ale też IT, całej tej przestrzeni cyfryzacji, transformacji cyfrowej. To są również projekty, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność Polski w Unii Europejskiej w ramach różnego rodzaju łańcuchów i projektów, które są tam tworzone – wyjaśniała wiceszefowa resortu rozwoju i technologii.

Semeniuk-Patkowska przyznała, że jedną z kwestii są również samochody elektryczne, choć jak przyznała: – Nie jesteśmy naiwni, wiemy, że musimy dostosować to do tempa rozwoju gospodarczego Polski, ale również do możliwości przerzucania się Polaków na samochody elektryczne. To się wiąże z kosztami, to się wiąże z dostępem do technologii, to się wiąże również z serwisowaniem.

Kiedy złożymy wniosek o środki z KPO?

Mówiąc o terminach dotyczących złożenia wniosku o wypłaty z KPO, wiceminister rozwoju i technologii wyraziła nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu procedowana będzie ustawa wiatrakowa. Przypomnijmy, że ustawa ta jest jednym z najważniejszych kamieni milowych, których wypełnienie jest niezbędne, by otrzymać środki z KPO.

– Mamy ustawę wiatrakową, która mam nadzieję będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu 25-26 stycznia. A to już – mam nadzieję – spowoduje możliwość złożenia wniosku o środki z Krajowego Planu Odbudowy w ciągu kilku tygodni, a później oczywiście realizację kolejnych założeń i kamieni milowych – powiedziała w TVP1 Semeniuk-Patkowska.

