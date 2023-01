Polskie elektrownie jądrowe. Sasin mówi o krótkich terminach

W ostatnich tygodniach coraz więcej dzieje się wokół inwestycji w polskie elektrownie jądrowe. Podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos w temacie wypowiadali się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin. Ten ostatni rozwinął temat dziś na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Transformacji nie da się zatrzymać

Inwestycje w rozwój energetyki jądrowej w Polsce są już na zaawansowanym etapie, a procesu transformacji w tym kierunku nie da się już zatrzymać – twierdzi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– To jest nie do zatrzymania, bo nie do zatrzymania jest rozwój energetyki jądrowej w Polsce. To kwestia naszego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział na antenie Polskiego Radia Jacek Sasin.

– Miałem możliwość rozmawiać z moim koreańskim odpowiednikiem i prezydentem Korei. Myślę, że w marcu będzie możliwe podpisanie umowy międzyrządowej dotyczącej wsparcia dla tej inwestycji – odniósł się do spotkań, jakie odbyły się w Davos.

Polska elektrownia jądrowa. Decyzje w ciągu kilku miesięcy

– Te decyzje zapadną w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wtedy będziemy wiedzieli już wszystko jeśli chodzi o trzy elektrownie – powiedział Jacek Sasin.

– Chcemy, by za 10-12 lat w Polsce działały 3 elektrownie jądrowe. Jedną z nich będzie na pewno ta elektrownia, która ma powstać w Pątnowie w dobrej współpracy polsko-koreańskiej i dobrej współpracy firm państwowych i prywatnych – powiedział podczas konferencji w na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos wicepremier Jacek Sasin.



Czytaj też:

Sasin: Niemcy żyły w iluzji bezpieczeństwa. Widać było życzeniowe podejście

Czytaj też:

Sasin: Chcemy, by za 10-12 lat w Polsce działały 3 elektrownie jądrowe