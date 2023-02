Puda chwali się wyprzedzeniem decyzji prezydenta ws. KPO. „Przygotowaliśmy rozwiązanie...”

– Jesteśmy przygotowani na różne rozwiązania. Jeszcze przed decyzją pana prezydenta o skierowaniu ustawy do TK, przygotowaliśmy rozwiązanie pozwalające na prefinanowanie inwestycji dzięki środkom z PFR – powiedział na antenie TVP Info minister funduszy i polityki regionalne Grzegorz Puda.

Inwestycje z KPO prefinansowane z budżetu

Minister zaznaczył także, że dzięki wyprzedzającym działaniom rządu, część inwestycji, która mogłaby ruszyć dopiero po wpłynięciu środków z KPO, została rozpoczęta już teraz.

Rząd spodziewał się turbulencji politycznych na linii Warszawa – Bruksela, co spowodowało uruchomienie specjalnych programów Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Ważne, aby można było już rozpocząć te inwestycje. Gdy te pieniądze wpłyną, będziemy mogli składać wnioski o kolejne. Na razie jesteśmy zabezpieczeni dzięki modelowemu przykładowi tego, jak można wykorzystywać środki z budżetu, aby zabezpieczyć się na różne sytuacje – powiedział minister Grzegorz Puda.

Rekordowe środki w nowej perspektywie finansowej

Minister odniósł się także do wynegocjowanych rekordowych 76 miliardów euro dla Polski w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

„Udało się nam wynegocjować z UE historycznie wysoki budżet, który będzie wspomagał krajowe inwestycje. To ponad 76 mld euro, czyli około 350 mld zł. Jest to największy budżet z polityki spójności spośród państw UE. To duży sukces negocjacyjny naszego rządu” – mówił niedawno w rozmowie z „Wprost”.

„Nasz główny cel to umocnienie polskiej gospodarki, aby była bardziej konkurencyjna i odporna na kryzysy. Będziemy wspierać transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw. Położymy większy nacisk na innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych technologii w gospodarce, cyfryzację oraz efektywność energetyczną. Zainwestowane fundusze unijne dadzą impuls do dalszego rozwoju nauki, przedsiębiorczości, rynku pracy, infrastruktury, kształcenia i zdrowia”– dodał w wywiadzie.



