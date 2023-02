Piotr Kuczyński dla Wprost.pl: Wiosną inflacja będzie szybko spadać

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja w styczniu wyniosła 17,2 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,4 proc.

Inflacja w górę

Z danych GUS wynika, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w ujęciu rocznym o 20,7 proc., napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe zdrożały o 9,9 proc., mieszkania zdrożały o 22,3 proc. a nośniki energii o 34 proc. Ceny transportu zwiększyły się o 16 proc. rok do roku, w tym paliwa do prywatnych środków transportu zdrożały o 18,7 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,9 proc., napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych o 1,2 proc., mieszkań o 6 proc. Nośniki energii w ciągu miesiąca zdrożały o 10,4 proc., transportu spadły o 0,5 proc. a koszty paliwa do prywatnych środków transportu pozostały bez zmian.

Inflacja w lutym przekroczy 20 proc?

Dzisiejsze dane nie zaskoczyły Piotra Kuczyńskiego, analityka Xelion. – Dane GUS mnie nie zaskoczyły, choć prognozy były rozstrzelone – od nieco ponad 16 proc. do prawie 20 proc., a nawet powyżej. Pamiętajmy, że są to wstępne dane, te ostateczne poznamy w marcu. W tym czasie GUS będzie zmieniał koszyk inflacyjny. Zazwyczaj zmiany są niewielkie, rzędu 0,2 pp., tym razem jednak może być nieco więcej, gdyż okres jest dość specyficzny – mówi w rozmowie z Wprost.pl Kuczyński.