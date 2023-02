Gaz ziemny coraz tańszy. Cena najniższa od 2 lat

Po rozczarowaniu danymi na temat PPI czwartkowa sesja na rynku akcji w USA zakończyła się spadkami głównych indeksów (S&P 500 -1,38 proc., DJIA -1,26 proc., Nasdaq Composite -1,78 proc.). Spadki głównych indeksów dominowały również dziś na giełdach Azji i Oceanii. Najsilniejszy – -1,28 proc. – zanotował Hang Seng.

Spadki na europejskich giełdach

Zniżkami rozpoczęła się również piątkowa sesja na giełdach europejskich (DAX -1,18 proc., CAC 40 -0,99 proc. ok. godz. 9:40). WIG-20 spadał ok. godz. 9:40 o 0,92 proc., ale utrzymywał się powyżej swoich minimów z poprzednich 5 sesji. Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy poziom w historii osiągnął dziś kurs akcji spółki Scope Fluidics.

Przekraczając 3,9 proc. najwyższy poziom od listopada ub.r. osiągnęła dziś rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Rentowność polskich 10-latek – 6,43 proc. – wyszła na najwyższy poziom od 6 tygodni. Rentowność 10-latek Belgii osiągnęła dziś najwyższy poziom od 2012 roku.

Cena notowanych na NYMEX-ie kontraktów na amerykański gaz ziemny (Henry Hub) spadła dziś rano do najniższego poziomu od końca grudnia 2020. Taniała również ropa naftowa (WTI -1,94 proc., Brent -1,82 proc. ok. godz. 9:25). Najdroższe od roku były dziś kontrakty na kakao na ICE.

Metale szlachetne w dół

Taniały dziś rano metale szlachetne (złoto -1,24 proc., srebro -2,22 proc., platyna -1,29 proc., pallad -4,77 proc. ok. godz. 9:25). Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena wyszedł dziś na najwyższy poziom od 20 grudnia ub.r. (+0,69 proc. ok. godz. 9:15).

USD umacniał się dziś również w stosunku do pozostałych walut. Kurs EUR/USD spadł dziś do najniższego poziomu od 6 tygodni. Lekko słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,13 proc., USD/PLN +0,4 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w środę wystrzelił w górę o 8,82 proc. osiągając okolice swego szczytu z połowy sierpnia ub.r, lekko spadł w czwartek (-0,58 proc.) i dziś rano kontynuował zniżkę (-1,4 proc. ok. godz. 9:10).

