Sasin: Budowa elektrowni jądrowej, to nie jest budowa domu

Wizyta prezydenta Joe Bidena w Polsce, to okazja do ważnych przemówień i zakulisowych rozmów o polityce, ale także do strategicznych decyzji dotyczących amerykańskich inwestycji w Polsce i współpracy biznesowej.

Polska w ostatnich miesiącach zacieśniła współpracę gospodarczą z USA. Chodzi także o inwestycje, które wymagają porozumienia na szczeblu politycznym. Wizyta prezydenta Joe Bidena w Warszawie jest dobrą okazją, aby o tego typu partnerstwie rozmawiać. Amerykanie zbudują nie tylko elektrownię jądrową O udział amerykańskiego biznesu w polskiej gospodarce pytany był wicepremier Jacek Sasin. – Współpracujemy m.in. w obszarze energetyki. Jest tu dużo wspólnych przedsięwzięć – powiedział na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Najważniejszym z projektów, jest oczywiście budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak przebiega jego realizacja? – Mamy wybranego partnera, ale budowa elektrowni jądrowej, to nie jest budowa domu, gdzie po otrzymaniu pozwolenia, od razu rozpoczyna się budowę – dodał wicepremier. Jacek Sasin zaznaczył jednak, że warto pamiętać także o innych projektach, które zakładają inwestycje w Odnawialne Źródła Energii. – To też wspólne plany dotyczące OZE, przede wszystkim Off shore, czyli wiatraki na morzu. Tu Orlen podpisał współpracę z GE. Chodzi również o małe reaktory jądrowe, nad którymi pracują głównie firmy amerykańskie – powiedział Jacek Sasin. Trzecia elektrownia jądrowa w Polsce. Znamy szczegóły Wicepremier zdradził także ramy czasowe dotyczące inwestycji w trzecią polską elektrownię jądrową, która jednocześnie będzie drugim projektem rządowym. – Jesienią będziemy mieli wskazane dwie możliwe lokalizacje. Tak to wygląda, że najpierw skazuje się dwie, a następnie wybiera korzystniejszą i ogłasza partnera. To dzieje się kilkanaście miesięcy po tym pierwszej decyzji. W grze są Amerykanie, ale swoją chęć wykazują także Francuzi i Koreańczycy – powiedział. Czytaj też:

