Horała podał termin rozpoczęcia prac przy CPK. Uda się ominąć proces wywłaszczeń

Dobiegają końca żmudne prace przygotowawcze do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Już niedługo na plac budowy mają wjechać pierwsze koparki.

Pierwsze prace pod CPK ruszą już niebawem

Drugi po przekopie Mierzei Wiślanej najpoważniejszy projekt infrastrukturalny rządu, już niedługo przejdzie w fazę budowy, która będzie widoczna gołym okiem.

Jak poinformował odpowiedzialny za budowę wiceminister Marcin Horała, do rozpoczęcia prac nie będzie konieczne dokończenie procesu wywłaszczania gruntów.

– Wygląda na to, że latem tego roku rozpoczniemy pierwsze prace budowlane, bez żadnych przymusowych wywłaszczeń, tylko na gruntach, które zostały CPK sprzedane dobrowolnie – powiedział na antenie Radia Katowice wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Budowa CPK ruszy na wywłaszczonych gruntach

Jak zaznaczył wiceminister Marcin Horała, rozpoczęcie budowy portu lotniczego w Baranowie jest możliwe dzięki temu, że część gruntów pod inwestycję jest już przez państwo wykupiona. Mowa o nawet 400 hektarach.

– Ponad 400 hektarów już mamy kupionych, kolejne ponad 400 hektarów w uzgodnieniach, czyli że już dogadaliśmy się co do ceny, jest tylko pewna formalność. Koniec końców wygląda na to, że latem tego roku rozpoczniemy pierwsze prace budowlane bez żadnych przymusowych wywłaszczeń, tylko na gruntach, które zostały CPK sprzedane dobrowolnie – powiedział wiceminister.

Protestujący poddani dezinformacji

Marcin Horała odpowiedział także na zarzuty osób, które protestują przeciwko wywłaszczeniu gruntów pod budowę CPK i towarzyszących projektowi programowi rozwoju kolei szybkich prędkości. Obawiają się oni, że stracą na procesie przejmowania gruntów przez państwo.

– To jest po prostu dezinformacja, to jest nieprawda. Akurat warunki wykupu, program dobrowolnych nabyć, później odszkodowania za wywłaszczenia, w programie CPK są lepsze niż we wszystkich innych do tej pory prowadzonych takich programach, jak budowa autostrad itd. – powiedział wiceminister.



