Kiedy realny wzrost płac? Wiceminister wskazuje termin

Wiceminister finansów Piotr Patkowski był w poniedziałek gościem audycji „Sedno Sprawy" w Radiu Plus. Jednym z wątków rozmowy była kwestia wzrostu realnych wynagrodzeń.

Kiedy realny wzrost płac?

– Dodatni wzrost płac zacznie się w roku 2023. Trudno ująć dokładnie, który miesiąc będzie przełomowy. Pewnie będą to okolice przełomu pierwszego i drugiego półrocza, kiedy inflacja będzie już bardzo mocno w trendzie dezinflacji – powiedział wiceszef resortu finansów. – Patrzymy w cyklu miesięcznym, natomiast o wiele ważniejszy jest trend roczny i wskaźnik roczny. Wszystko wskazuje na to, że wskaźnik roczny, jeśli chodzi o wzrost płac będzie realnie dodatni – dodał.

Przypomnijmy, że z przedstawionych niedawno przez Główny Urząd Statystycznych (GUS) danych wynika, że siła nabywcza wynagrodzeń w Polsce spadła w 2022 roku o 2, 1 proc. – Wskaźnik realnego przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 97,9 (obniżenie o 2,1 proc.) – podał GUS.

Kiedy ceny żywności przestaną rosnąć?

Wiceminister finansów pytany był również o to, kiedy ceny żywności przestaną rosnąć. – W przypadku żywności – w przeciwieństwie do nośników energii – mamy bardzo mocny trend sezonowy (...) Zawsze jest tak – choć zeszły rok był w tym względzie anomalią – że w miesiącach letnich ceny żywności spadają w ujęciu miesiąc do miesiąca. W zeszłym roku tak się nie wydarzyło, co było przyczyną szeregu czynników światowych, jak ceny nawozu. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym roku, w miesiącach wakacyjnych te ceny miesiąc do miesiąca się zatrzymają – powiedział Patkowski.

