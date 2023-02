„Kompletne miraże". Wiceminister finansów o obietnicach mieszkaniowych Tuska

Podczas wczorajszego spotkania z wyborcami w Pabianicach przewodniczący PO Donald Tusk przedstawił program mieszkaniowy Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on kredyt zero procent dla osób, które będą kupowały pierwsze mieszkanie. – Chodzi o ludzi młodych i takich do 45. roku życia – powiedział szef PO.

Obietnice mieszkaniowe Tuska

– Wprowadzenie takiego kredytu sprawi, że przy pożyczce na około 500 tys. zł, sprawi, że nie będzie się płaciło raty 4100-4200, a mniej więcej 1700 zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału a nie odsetek. Bardzo bym chciał, aby ten program dotyczył także remontów mieszkań, które nie nadają się do zamieszania, bądź wymagają pilnego remontu – dodał były premier.

Zapowiedzi te wydają się być odpowiedzią na przedstawiony niedawno przez rząd Program Pierwsze Mieszkanie. Tam także limitem wieku jest 45 lat, a kwota, którą o którą będą się mogli ubiegać single, to 500 tysięcy złotych.

Soboń o zapowiedziach Tuska

Do zapowiedzi lidera PO odniósł się dziś rano w Polskim Radiu 24 wiceminister finansów Artur Soboń. – To nie jest żadna obietnica, tylko kompletne miraże, zaklęcia. Nie kryło się za tym kompletnie nic, w jaki sposób te rozwiązania miałyby być wdrożone, w jaki sposób miałyby być finansowane, jakie są skutki tych rozwiązań i dla sektora bankowego i dla budżetu państwa – mówił wiceszef resortu finansów.

– Nie ma żadnych projektów ustaw. Donald Tusk przestraszył się, że nie proponując kompletnie nic jeszcze bardziej osłabia swoją wiarygodność, więc zaproponował cokolwiek – dodał.

