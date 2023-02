Maląg o propozycji kredytowej Tuska: Kolejny festiwal hipokryzji i obietnic

Platforma Obywatelska chce przedstawić program kredytu mieszkaniowego oprocentowanego na 0 proc. dla tych, którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie. Do pomysłu odniosła się minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kredyt zero procent. „To jest kolejny festiwal hipokryzji i obietnic”

– To jest kolejny festiwal hipokryzji i obietnic. Pamiętamy, jak PO obiecywała, że nie będzie podnosić wieku emerytalnego. Dobrze by było, gdyby Platforma przedstawiła swój autorski program, za nie odpowiadać na to, co PiS chce wdrażać – powiedziała na antenie Polsat News minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – Myślę, że program pana Donalda Tuska polega głównie na tym, aby nie pomagać Polakom – dodała.

Minister rodziny i polityki społecznej przypomniała, że pomysł PO jest odpowiedzią na program Pierwsze Mieszkanie, nad którym pracuje ministerstwo rozwoju i technologii.

– Zapowiedzieliśmy kolejne wsparcie dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Lada chwila będzie ono na Radzie Ministrów – powiedziała Marlena Maląg.

13. emerytura. Kiedy zostanie wypłacona?

Minister odniosła się także do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który wskazał niewłaściwy termin wypłaty 13. emerytury.

– Zgodnie z zapisem ustawy, wypłaty ruszą 1 kwietnia i będą kontynuowane w maju. Pracujemy nad projektem ustawy, który ma się znaleźć na Radzie Ministrów w marcu. Tam zawrzemy elastyczny zapis dotyczący terminu wypłaty 14. emerytury. Chodzi o to, aby była ona wypłacana w najkorzystniejszym dla seniorów momencie – dodała minister.

Wiek emerytalny nie zostanie zwiększony

Minister Marlena Maląg została spytana także o to, czy rząd zamierza powiedzieć Polakom, że podniesie wiek emerytalny.

– Nigdy tego ludziom nie powiemy, bo nigdy tego nie zrobimy – zadeklarowała Marlena Maląg. – Przywróciliśmy niższy wiek emerytalny świadomie, aby Polacy nie musieli pracować do śmierci – dodała.

