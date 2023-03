Szef Axel Springer ostrzega dziennikarzy przed AI. Część tego tekstu napisał ChatGPT

ChatGPT i inne tego typu rozwiązania oparte na Sztucznej Inteligencji, mogą budzić pytania o użyteczność ludzi w niektórych zawodach. AI pokazuje np., że dobrze radzi sobie z pisaniem części tekstów, a nawet książek.

Szef Axel Springer ostrzega dziennikarzy

Szef wydawnictwa Axel Springer, do którego należą takie tytuły, jak Insider, Politico, Bild, czy chociażby Onet, napisał do swoich dziennikarzy maila, w którym ostrzegał ich przed Sztuczną Inteligencją. Mathias Döpfner napisał, że „Sztuczna Inteligencja ma potencjał do uczynienia niezależnego dziennikarstwa lepszym, lub zupełnego go zastąpienia”.

Jego zdaniem już niebawem AI będzie potrafiło w dużo lepszym stopniu zbierać informacje. Zachęcił więc swoich dziennikarzy do przestawienia się na dużo bardziej opiniotwórcze i autorskie treści. Rzeczy, których nie będzie mogła zrobić za nich maszyna.

Sztuczna Inteligencja, czyli co?

Sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence) to dziedzina informatyki, która zajmuje się projektowaniem, rozwojem i zastosowaniem systemów i algorytmów komputerowych, które wykazują cechy ludzkiej inteligencji. Systemy AI są w stanie nauczyć się rozpoznawania wzorców i podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych, bez potrzeby programowania konkretnych reguł i instrukcji przez człowieka. Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, przemysł, finanse, transport i wiele innych.

Technologie takie jak sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, uczenie maszynowe umożliwiają tworzenie coraz bardziej zaawansowanych systemów, które mają duży wpływ na rozwój różnych sektorów gospodarki i przemysłu.

ChatGPT podbija internet

W ostatnich tygodniach szczególnie popularny jest ChatGPT, czyli duży model językowy sztucznej inteligencji, stworzony przez OpenAI. Jest to zaawansowany system, który został wytrenowany na ogromnej ilości danych tekstowych, dzięki czemu potrafi generować teksty, odpowiadać na pytania i przeprowadzać rozmowy z użytkownikami. ChatGPT jest zaprogramowany, aby analizować język naturalny i uczyć się na podstawie interakcji z ludźmi. Jego celem jest zapewnienie pomocy i dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym.

