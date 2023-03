Kaczyński: Lepiej być zadłużonym, czy ciąć wydatki w budżecie, niż okupowanym

Wydatki na modernizację polskiej armii wyniosą w tym roku nawet 4 proc. PKB. Może być to szczególnie dotkliwe dla budżetu w sytuacji, gdy polska gospodarka zaczęła widocznie zwalniać. O sprawę pytany był prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wydatki na armię. „Lepiej być zadłużonym, niż okupowanym”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości otwarcie twierdzi, że wydatki na obronność są obecnie konieczne ze względów na zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

– Zbrojenia, w szczególności, jeśli ich elementem jest własna produkcja, są częścią rozwoju. Obciążenia są jednak oczywiste. Mówiłem wielokrotnie, że lepiej być zadłużonym, czy ciąć wydatki w budżecie, niż okupowanym. Doskonale widać to w Ukrainie – powiedział w programie „W otwarte karty” na antenie TVP Info prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Konieczne jest wsparcie firm i obywateli

Jarosław Kaczyński wskazał także, że mimo że budżet nie jest z gumy i trzeba wszystkie wydatki dokładnie liczyć, to ze względu na obecną sytuację, konieczne jest wsparcie i firm i obywateli.

– My będziemy prowadzić w najbliższych latach taką politykę gospodarczą, aby doprowadzić do takiego rozwoju kraju, mimo trudnych warunków, że to wszystko nam się będzie udawało tak, jak to się udawało w covidzie – powiedział prezes PiS.

– Dzisiaj wydatki związane z wojną, biorąc pod uwagę jej skutki ekonomiczne i konieczność wsparcia przedsiębiorstw i obywateli też są ogromne, a jakoś sobie dajemy radę. To nie jest tak, że mamy ograniczone możliwości i trzeba to wszystko liczyć – dodał.

Co dalej ze środkami z KPO?

Lider Zjednoczonej Prawicy pytany był także o szanse na to, że Polska w końcu otrzyma środki z Krajowego Programu Odbudowy.

– To jest duża suma i na pewno by nam w tej chwili pomogła. Robimy wszystko, co można – mówię o obozie politycznym, na którego czele stoję – aby te środki otrzymać. Tutaj jest potrzebna współpraca różnych organów władzy, a tutaj nie zawsze mamy do czynienia z jednolitym stanowiskiem. Potrzebne jest zrozumienie, o co tutaj chodzi – powiedział Jarosław Kaczyński.

Czytaj też:

Mariusz Błaszczak dla „Wprost”: Ta wojna będzie trwała długo. Ustawiamy wojsko na granicyCzytaj też:

Telenowela ws. KPO winą KE? Minister komentuje