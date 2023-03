Glapiński: Całe życie żyłem skromnie i ubogo, ale szczęśliwie

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił ocenę bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju. Jest to comiesięczne spotkanie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Konferencja prasowa przyniosła również bardzo ciekawe spostrzeżenia szefa NBP.

Polska ma ogromne rezerwy

Prezes Adam Glapiński zapewnił, że obecna sytuacja polskiej gospodarki nie jest wyjątkowa. Podobne problemy mają wszystkie kraje regionu.

– Mamy ogromne rezerwy – około 160 mld dolarów. Mamy ogromne rezerwy złota. Jesteśmy bezpieczni. Chcę przerwać takie czarne widzenie. Mamy trudniejszy okres, jak w życiu każdego człowieka. Raz mamy więcej pieniędzy, raz mniej – powiedział prezes Narodowego Banku Polskie Adam Glapiński.

Glapiński: Całe życie żyłem skromnie

Prezes Narodowego Banku Polskiego pozwolił sobie także na porównanie sytuacji gospodarczej kraju do własnych zarobków i poziomu życia.

– Całe życie żyłem skromnie i ubogo, ale szczęśliwie. Na starość, gdy zdrowie już tak nie dopisuje, to więcej zarabiam, bo całe życie pracowałem. Nawet na uczelni pracowałem 50 lat i robię to do dziś. Jako profesora zarabiam brutto 7200 złotych. W okresie rozwoju gospodarczego kraju też mamy trudniejszy okres, ale wszyscy naokoło tak mają. Cała Europa, cały świat – powiedział szef NBP.

Obecny poziom inflacji w Polsce jest bardzo podobny do tego, co widać w całym regionie Europy Środkowo-wschodniej. Zdaniem prezesa nie jest to poziom, którym należy się przejmować. Powiedział także, że szczyt inflacji osiągnie 18,5 proc. Nie dojdziemy więc do poziomów, o których mówiono jeszcze niedawno, czyli ponad 20 proc.

– Inflacja w Polsce jest wysoka, ale nie jest to nic szczególnego. Nie jest ani najwyższa, ani najniższa w regionie. We wszystkich tych krajach jest ona spowodowana tym, co wyprawia Rosja. Niemal wszystkie kraje Europy Środkowo-wschodniej zaczęły podwyżki stóp procentowych w niemal tym samym momencie i efekty są podobne – powiedział prezes Adam Glapiński.

