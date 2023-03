Suski o podatku od nadmiarowych zysków: Wariant strzygący, a nie obdzierający ze skóry

Jestem za tym, żeby nie był to wariant obdzierający ze skóry, a tylko strzygący - powiedział w rozmowie z Radiem Plus poseł PiS Marek Suski, przewodniczący sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, odnosząc się do podatku od nadmiarowych zysków.

Na początku marca wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przyznał w rozmowie z Radiem Plus, że rząd pracuje nad podatkiem od tzw. nadmiarowych zysków. – Rząd pracuje nad stworzeniem takich mechanizmów, które wyrównają dysproporcje, czyli zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, ale ze wzrostów cen – powiedział w audycji „Sedno Sprawy" Sasin. Podatek od nadmiarowych zysków. „Wszystko jest liczone" Temat podatku od nadmiarowych zysków powrócił w dzisiejszej audycji, której gościem był Marek Suski, przewodniczący sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych. Polityk PiS podkreślił, że nie uczestniczy w pracach nad ustawą w tej sprawie, gdyż „ustawy rządowe powstają w ministerstwach". Dopytywany o to, czy zna szczegóły regulacji, Suski zdradził, że „póki co wszystko jest liczone, w zależności od tego jaki wariant zostanie przyjęty". – Chodzi o to, czy środki przeznaczone na inwestycje będą zwolnione z opodatkowania. To jest moim zdaniem ważniejsze dla rozwoju energetyki, energii odnawialnej, żeby jednak te spółki mogły inwestować w te nowoczesne technologie, bo inaczej będziemy odstawiać – powiedział Suski. – Jestem za tym, żeby nie był to wariant obdzierający ze skóry, a tylko strzygący – dodał. Szef sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych podkreślał, że „konieczny jest złoty środek pomiędzy wskazaniami Unii (bo ten podatek wymyślono w UE), a z drugiej strony chodzi o to, by tych firm nie zarżnąć" Firmy prywatne będą protestować? Suski przyznał, że spodziewa się, że przeciwko podatkowi od nadmiarowych zysków będą protestowały spółki prywatne. Wspomniał w tym kontekście o firmach z branży OZE. – Największe nadmiarowe zyski, jeśli chodzi o sprzedaż energii moim zdaniem pojawiły się w firmach „ozowych", bo przecież ani słońce, ani wiatr nie zdrożał, a sprzedawali energię na giełdzie po cenie energii pochodzącej z węgla – powiedział poseł PiS. Projekt ustawy dotyczący podatku od nadmiarowych zysków ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu. Czytaj też:

