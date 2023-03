Złoto drożeje. Ceny najwyższe od roku

W niedziele dowiedzieliśmy się, że znajdujący się w poważnych kłopotach finansowych drugi największy szwajcarski bank Credit Suisse zostanie przejęty za ponad 2 mld USD przez największy bank w Szwajcarii czyli UBS. Mechanicznie sumując aktywa UBS Group (ok. 982 mld euro) oraz Credit Suisse (729 mld euro) otrzymujemy czwarty największy bank w Europie (za HSBC Holdings, BNP Paribas, Credit Agricole Group).

Spadki na giełdach

W piątek spadły główne indeksy amerykańskiego rynku akcji (S&P 500 -1,1 proc., DJIA -1,19 proc., Nasdaq Composite -0,74 proc.). Dziś zniżkowały też wszystkie główne indeksy rynków Azji i Oceanii. Najsilniejszy spadek – o 2,65 proc. – notował Hang Seng. Spadki indeksów dominowały również na europejskich rynkach akcji (DAX -0,89 proc., CAC 40 –0,46 proc.). Oba wspomniane indeksy znalazły się na najniższych poziomach od ponad 2 miesięcy.

Do najniższego poziomu od listopada spadł dziś WIG-20 (-0,98 proc. ok. godz. 10:05). Traciły również pozostałe główne indeksy GPW oraz wszystkie indeksy sektorowe. Wśród składników mWIG-u 40 swój najwyższy poziom od 4 lat zaliczył dziś rano kurs akcji spółki Ciech, natomiast najniżej od 3 lat była cena akcji Mabionu.

Wśród składników sWIG-80 swe nowe roczne maksimum zaliczył dziś rano kurs akcji spółki R22, natomiast do najniższego poziomu od 2021 roku spadła cen akcji spółki Grodno. Do najniższego poziomu od września ub.r. spadła dziś rano rentowność 10-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych (3,31 proc. ok. godz. 9:40). Rentowność niemieckich 10-latek spadła dziś do najniższego poziomu od grudnia ub.r. (1,954 proc.).

Rentowność 10-latek polskiego rządu spadła dziś poniżej poziomu 5,9 proc. do najniższego poziomu od ponad miesiąca. Umacniał się dziś rano japoński jen. Kurs USD/JPY spadał dziś ok. godz. 9:15 o 0,9 proc. Lekko słabło natomiast względem amerykańskiego dolara euro tracąc ok. godz. 9:25 0,26 proc.

Rynek walut

Najwyższy od 2020 roku poziom osiągnął dziś kurs EUR/ZAR. Polski złoty lekko słabł dziś ok. godz. 9:40 względem euro (EUR/PLN +0,18 proc., USD/PLN 0,37 proc.). Do najniższego poziomu od grudnia 2021 spadły dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Ok. godz. 9:30 traciły mniej więcej 3,5 proc. W piątek do najniższego poziomu od lipca 2021 spadła cena kontraktu na gaz ziemny notowanych w Wielkiej Brytanii.

Cena kontraktów na złoto na COMEX-ie przekroczyła poziom 2000 USD i była dziś rano najwyżej od marca ub.r. Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara skutecznie przełamał w piątek kluczowy poziom oporu wyznaczany przez znajdujące się w okolicach poziomu 25000 USD lokalne szczyty z sierpnia ub.r. i lutego br. W piątek kurs przekroczył poziom 27000 USD, a w niedzielę poziom 28000 USD i w poniedziałek rano nadal przebywa powyżej tego najwyższego od czerwca ub.r. poziomu.

