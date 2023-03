Francuzi protestują przeciwko podwyżce wieku emerytalnego. Dosadny komentarz Marleny Maląg

Decyzja prezydenta Francji Emmanuela Macrona o tym, że reforma systemu emerytalnego jednak wejdzie w życie, wywołała wściekłość Francuzów. Część z nich wyszła na ulice. Największe protesty odbyły się w Paryżu, Montpellier, Rennes, Tuluzie i Lyonie.

Związki zawodowe oraz część partii opozycyjnych zapowiada intensyfikację protestów. W ten sposób chcą wywrzeć presję na władzy, aby wycofała się z reformy emerytalnej. Rządowa reforma emerytalna zakłada przede wszystkim podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Marlena Maląg komentuje wydarzenia we Francji

Do sytuacji, którą we Francji wywołał plan zmian w systemie emerytalnym odniosła się minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

To, co się dziś dzieje na ulicach Francji, jakoś nie denerwuje KE, nie ma specjalnych działań. Obywatele robią swoje i rząd reaguje – powiedziała na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia minister Marlena Maląg.

Zmian wieku emerytalnego nie będzie

Minister Marlena Maląg odniosła się także do sytuacji lokalnej. Przypomniała, że rząd PO-PSL podniósł wiek emerytalny w Polsce, a to PiS ponownie wrócił do poprzednich rozwiązań. Minister zapewniła, że dalsze rządy Zjednoczonej Prawicy są gwarancją utrzymania tej sytuacji.

– My staramy się reagować na to, jakie są potrzeby społeczne. Przywróciliśmy wiek emerytalny. Słyszymy, co teraz mówi Donald Tusk – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej, która odpowiedzialna jest także za politykę emerytalną. – My wprowadziliśmy możliwość wyboru. Mamy historycznie niskie bezrobocie, wprowadzamy system zachęt, aby osoby, które czują się na siłach, pozostawały aktywne zawodowo i wprowadzały nowe pokolenie na rynek pracy – dodała Marlena Maląg.

