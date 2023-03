Mentzen na ministra finansów? Soboń komentuje

– Rządy koalicyjne są zawsze gorsze od rządu samodzielnego – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń, na antenie TVP1, pytany o słowa Janusza Kowalskiego, zachęcającego do głosowania na Konfederację każdego, kto nie jest przekonany do oddawania głosów na PiS.

Współpraca ze „znakomitym kolegą”

Soboń nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy chciałby koalicji PiS-Konfederacja. Wcześniej jednak wyrażał się pozytywnie o niektórych przedstawicielach tej partii, choćby o wspomnianym już Sławomirze Mentzenie.

„Wyobrażam sobie współpracę z moim znakomitym kolegą Sławomirem Mentzenem. Oczywiście nie mam tutaj żadnych problemów z tym, żeby współpracować z każdym, kto chce zrobić coś dobrego dla Polski” – powiedział Soboń 17 marca, na antenie Radia Wnet.

Kowalski zachęca do głosowania na Mentzena

We wtorek niespodziewanie polityk obozu rządzącego Janusz Kowalski w pewnym momencie wezwał do głosowania na konkurentów z Konfederacji. – Jeżeli wyborca liberalny z dużego miasta zastanawia się na kogo oddać głos i nie chce poprzeć Zjednoczonej Prawicy, do czego zachęcam, to niech zagłosuje na Sławomira Mentzena – rzucił.

– Niech nie głosuje na Donalda Tuska i Szymona Hołownię. Głos na eurosceptyków, eurorealistów, którzy w wielu kwestiach myślą jak Solidarna Polska, jest dobry dla Polski – wyjaśniał dalej Janusz Kowalski.

Kowalski: Mentzen na ministra finansów

– Mentzen byłby dobrym eksperymentem na ministra finansów – stwierdził. – Ludzie, którzy mają dużą część poglądów podobnych, powinni ze sobą rozmawiać – dodawał.

Kowalski zapewniał, że nie widziałby problemy w stworzeniu koalicji Zjednoczonej Prawicy z Konfederacją, przy powierzeniu Ministerstwa Finansów Sławomirowi Mentzenowi. – Ufam, że w Konfederacji nie zwycięży skrzywienie protuskowe, jakie prezentuje Janusz Korwin-Mikke, który mówi, że może iść nawet z Tuskiem – zwrócił uwagę.

