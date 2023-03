Wiceminister finansów o jednocyfrowej inflacji. Przedstawia optymistyczny scenariusz

Jak podał w połowie marca Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła w lutym br. 18,4 proc. w ujęciu rocznym. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2 proc. Eksperci zwracają uwagę, że mamy najwyższy poziom inflacji od przeszło 25 lat, z drugiej jednak strony podkreślają, że od marca inflacja powinna zacząć spadać.

Wiceminister finansów o optymistycznym scenariuszu ws. inflacji

O spadku inflacji w najbliższych miesiącach mówił również wiceminister finansów Artur Soboń, który gościł w środę w programie „Kwadrans polityczny" w TVP1. – Od marca odczyty inflacji będą niższe, natomiast w II kwartale, w szczególności w drugiej połowie roku one powinny być wyraźnie niższe – powiedział Soboń, prognozując, że inflacja w grudniu może wynieść w scenariuszu optymistycznym nawet 7 proc.

Pytany o to, czy odczyt inflacji konsumenckiej nie sięgnie wyżej niż 18,4 proc. odnotowane w lutym, wiceszef resortu finansów odpowiedział: „Nie". Zdaniem Sobonia, w marcu, kwietniu będzie obserwowane obniżanie się inflacji konsumenckiej, „ale nie aż tak widoczne jak w drugiej połowie roku". Według wiceministra finansów inflacja, w ok. 2/3 została importowana i również „importujemy czynniki dezinflacyjne". – Polska sama w sobie nie generuje tego typu zjawiska, jakim jest tak wysoka inflacja. Inflacja jest przede wszystkim skutkiem wojny, ale i wydarzeń związanych z wojną i to działa z pewnym opóźnieniem – podkreślił Soboń.

Wstępne dane dotyczące wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu br. GUS poda w najbliższy piątek.

