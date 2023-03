„Kompletne szaleństwo". Kowalski po decyzji UE ws. aut spalinowych

We wtorek Rada Unii Europejskiej przegłosowała zaostrzenie norm emisji spalin dla nowych samochodów osobowych. Zgodnie z nimi wyjeżdżające z fabryk samochody rejestrowane od 2035 roku będą musiały zredukować emisje CO2 do zera. W praktyce oznacza to, że za 12 lat co do zasady nie będzie można kupić i zarejestrować nowego auta spalinowego.

Decyzja UE ws. aut spalinowych. Ostre słowa Kowalskiego

Do kwestii tej w ostrych słowach odniósł się na antenie Radia Wnet wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. – Kompletne szaleństwo. Jestem przekonany, że prędzej Unia Europejska przestanie w 2035 roku istnieć, niż ten szaleńczy zapis wejdzie w życie. Unia Europejska, eurokraci chcą nam zabierać dzisiaj wolność, chcą pozbawić miliony Polaków możliwości jeżdżenia własnym samochodem z silnikami spalinowymi. To jest jakieś szaleństwo – powiedział Kowalski.

– To szaleństwo trzeba zatrzymać. Najlepszym sposobem jest wygranie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku, odsunięcie tych Timmermannsów, Ursuli von der Leyen, eurokratów, którzy wymyślają takie szaleńcze pomysły – dodał.

Według Kowalskiego Polska powinna korzystać z najważniejszego instrumentu, jakim jest weto.

Kowalski o sytuacji rolników

Wiceminister rolnictwa nie szczędził krytycznych słów pod adresem UE, odnosząc się do trudnej sytuacji rolników w związku z ilością sprowadzonego ukraińskiego zboża do Polski. – Sytuacja polskich rolników jest bardzo trudna w związku z tym, że Unia Europejska kompletnie nie reaguje na kryzys na rynku zbóż i rzepaku, nie dostrzega ogromnych problemów na polskim rynku. Wystarczyłoby wszcząć postępowanie wyjaśniające i nałożyć cła na ukraińskie zboże i rzepak, żeby chronić polskich producentów zbóż i rzepaku – powiedział w Radiu Wnet Kowalski.

Czytaj też:

Janusz Kowalski: Nie ma wrogów na prawicy. Mentzen na ministra finansówCzytaj też:

Kowalczyk: Naszym celem jest przede wszystkim wywiezienie zboża z Polski