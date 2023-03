Uwaga rynku skupiona ponownie na danych

Wczoraj na rynek powrócił apetyt na ryzyko. Akcje na całym świecie odbiły. Z amerykańskich indeksów najlepiej radził sobie Nasdaq Composite, który zamknął dzień wyżej o 1,8 proc. W Europie Dax zyskał 1,23 proc. Na FX widać małą zmienność na głównej parze walutowej, która oscyluje wokół poziomu 1,0850.

Rentowność amerykańskiego długu

Pokazująca często globalne nastroje rynkowe para AUD/JPY rosła trzeci dzień z rzędu zahaczając o pułap 88,8. Z kolei rentowność amerykańskiego długu pozostała na podobnym poziomie. 2-latki wskazują 4,11. Rynek wciąż żyje problemami w sektorze bankowym USA oraz Europy.

Te jednak z dnia na dzień ustępują. Jednak brak nowych informacji o kłopotach kolejnej instytucji powoduje, że rynek coraz mocniej oddala od siebie ten temat i pomału przygotowuje się na interpretację danych z USA oraz Europy. Te kluczowe poznamy dopiero jutro.

Ponownie elektryzującym odczytem powinien być raport na temat wydatków Amerykanów a w szczególności wskaźnik core PCE, który jest preferowaną przez Fed miarą inflacji. Prognozy wskazują na utrzymanie się bazowego wskaźnika na poziomie 4,7 proc. r/r (podobnie jak miesiąc wcześniej).

Jednocześnie oczekuje się, że zmiana miesięczna spadnie do 0,4 proc. z 0,6 proc. poprzednio. Nie bez znaczenia będzie dla rynku również publikacja oczekiwań inflacyjnych krótkoterminowych oraz długoterminowych wg raportu Uniwersytetu Michigan. To czeka nas również w piątek. Z kolei to jak kształtowała się dynamika wzrostu cen w Europie pokażą dzisiejsze oraz jutrzejsze odczyty HICP i CPI dla Niemiec, Hiszpanii, Francji i całej strefy euro.

Rynek walut

Kiedy kurz po zawirowaniach sektora finansowego trochę opadł, powracają stare zależności dla walut, obligacji i akcji. Wyższe od prognoz odczyty za marzec powinny wspierać waluty danego regionu, ponieważ ponownie rynek zacznie interpretować to jako czynnik skłaniający państwowe instytucje do kontynuacji restrykcyjnej polityki monetarnej.

Jeśli chodzi o wycenę rynkową kontraktów futures to widać mniejsze niż 50 proc. prawdopodobieństwo szans na podwyżkę stóp procentowych w USA w maju o 25 punktów bazowych. Rynek wciąż wycenia łącznie około 60 pb obniżki kosztu pieniądza do końca roku. Wczorajsze wzrosty na rynku akcyjnym miały miejsce pomimo doniesień, że FDIC może zaproponować program pozyskania funduszy od banków w celu zasilenia funduszu ubezpieczeń depozytów o wartości 128 mld USD.

W ten sposób byliby chronieni mniejsi regionalni pożyczkodawcy a ciężar mógłby spaść na większe banki. Kontrakt CFD oparty o Nasdaq100 testuje lokalny opór w okolicach 13 tys. pkt. Jego przełamanie może wywołać nieco większy ruch w górę. Wówczas otworzy się droga do 13.700 pkt., który to poziom koresponduje z maksimami z połowy sierpnia 2022 roku.

Większa zmienność na rynku może się pojawić również za sprawą zaplanowanych na dziś wystąpień Susan Collins czy Thomasa Barkina z Fed. Ponownie swoje zdanie wyrazi również Janet Yellen, która ostatnio wprowadziło sporo popłochu na rynku i spowodowała spadki na Wall Street chwilę po ostatniej decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie podwyżki.

