Gaz ziemny już niebawem najtańszy od blisko 30 lat? Tak pokazują prognozy

W ubiegłym tygodniu cena notowanych na NYMEX-ie kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub) atakowała poziom swego minimum z 22 lutego (2,019 USD/mmBtu). W poniedziałek rano to wsparcie zostało dosyć zdecydowanie przełamane po spadku ceny o kolejne ponad 6 proc. do poziomu 2,071 proc. Rozmiary opuszczonej na tym rynku w styczniu br. 1,5-rocznej formacji szczytowej sugerują, że w okolicach połowy br. cena tego surowca energetyczne spadnie do najniższego poziomu od 1995 roku.

Giełdy. WIG-20 zaskakuje

Ostatnia sesja pierwszego kwartału br. zakończyła się na rynku akcji w USA zwyżkami głównych indeksów. Nasdaq Composite (+1,74 proc.) zamknął się na najwyższym poziomie od września ub.r., chociaż nie zdołał na razie pokonać najwyższego poziomu osiągniętego w trakcie sesji z 2 lutego br. S&P 500 (+1,44 proc.) osiągnął najwyższy poziom od 1,5 miesiąca. Średnia przemysłowa Dow Jonesa (+1,26 proc.) była w piątek najwyżej od 7 marca. Dziś rano ok. godz. 9:30 cena kontraktów na S&P 500 minimalnie spadała (-0,17 proc.).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii brak było dziś dominującej tendencji. Najsilniej – o 0,72 proc. – zwyżkował Shanghai Composite, największy spadek – o 0,75 proc. – notował filipińskie PSEi.

Główne indeksy europejskich rynków notowały dziś rano niewielkie zmiany (DAX -0,01 proc., CAC 40 +0,23 proc. ok. godz. 9:40).

Najsilniejszym głównym indeksem giełdowym był dziś rano WIG-20 (+1,77 proc. ok. godz. 9:45). Zwyżkowały kursu akcji wszystkich składników tego indeksu za wyjątkiem CD Projekt (-3,18 proc. ok. godz. 9:50). Ta zwyżka wyniosła WIG-20 na najwyższy poziom od 3 tygodni. Rosły dziś rano również pozostałe główne indeksy GPW, a sWIG-80 osiągnął swój najwyższy poziom od stycznia 2022 roku. Najwyżej od prawie 23 laty był dziś rano WiG-Budownictwo. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Eurocash i Ciech. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś kursy akcji spółek Echo Investment, Action, Mirbud, Atal i CI Games.

Rosła dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych zarówno Stanów Zjednoczonych jak i Polski, ale w obu przypadkach pozostawała poniżej poziomów ubiegłotygodniowych maksimów.

Kursy walut. Bitcoin powyżej 28 tys. dolarów

Najwyższy poziom od ponad 2 tygodni osiągnął dziś kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena (+0,59 proc. ok. 9:35). Ok. 9:35 USD lekko umacniał się również względem euro (EUR/USD -0,1 proc.).

Stabilny był dziś rano kurs głównych walut względem polskiego złotego (EUR/PLN +0,03 proc., USD/PLN +0,14 proc.).

Kurs BTC/USD od ponad 2 tygodni balansuje w okolicach 28000 USD. Dziś rano ok. godz. 9:15 spadał o 0,62 proc. 17 marca br. doszło na tym rynku do wyłamania w górę z kształtującej się od czerwca ub.r. formacji „odwróconej głowy z ramionami”. Jej rozmiary – ok. 62 proc. pomiędzy ok. 15500 USD a ok. 25000 USD – sugerują średnioterminową zwyżkę kursu do poziomu ok. 40000 USD. Oczywiście, gdyby kurs BTC/USD spadł ponownie wyraźnie poniżej poziomu 25000 USD, to założenie przestałoby być aktualne.

